Светская хроника за понедельник

Виктор Осимхен — цель номер один для Маурисио Почеттино. "Тоттенхэм" сохраняет интерес к Конору Галлахеру. В "Байер" уверены, что Хаби Алонсо не уйдет в "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино сделал нападающего "Наполи" Виктора Осимхена своей целью номер один. (TEAMtalk)



Нападающий "Лилля" Джонатан Дэвид стал трансферной целью для "Челси". (Telefoot)



"Челси" отклонил предложение наназванного клуба Премьер-Лиги о покупке нападающего Армандо Бройи. Но 22-летний албанец доступен для трансфера за 35 миллионов фунтов. (TEAMtalk)



"Фулхэму" не удалось арендовать Бройю, но "дачники" уже готовят второе предложение. (TEMAtalk)



"Тоттенхэм" сохраняет интерес к полузащитнику "Челси" Конору Галлахеру. (Football Insider)



"Милан" обратился к "Арсеналу" насчет защитника Якуба Кивера. (Calciomercato)



"Бернли" предложил 10.2 млн. фунтов за центрального защитника "Монпелье" Максима Эстева. (Daily Mail)



"Эвертон" задумывается об аренде вингера "Вест Хэма" Саида Бенрахмы. (HITC)



Бенрахма в любом случае покинет "Вест Хэм" в январе, и "молотобойцы" уже присмотрели ему на замену 20-летнего вингера "Норвича" Джонатана Роу. (talkSPORT)



"Ноттингем Форест", "Вест Хэм" и "Фулхэм" задумываются о приобретении защитника "Челси" Трево Чалобы. (Football Insider)



"Форест" работает над приобретением голкипера "РБ Лейпциг" Петера Гулачи. (Fabrizio Romano)



"Брентфорд", "Лидс" и "Фейеноорд" хотят 28-летнего правого защитника "Бернли" Конора Робертса. (Daily Mail)



Японский защитник "Сент-Трюйдена" Дайки Хасиока близок к переходу в "Лутон". (The Athletic)



"Байер" нацелился на нападающего "Кристал Пэлас" Жан-Филиппа Матета, оцениваемого в 20 млн. фунтов. (The Sun)



"Вест Хэм" надеется оформить покупку вингера "Норшелланна" Ибрахима Османа, несмотря на отклоненное предложение в 15 млн. фунтов. (The Sun)



Другое



Выбирая преемника для Юргена Клоппа на посту главного тренера, "Ливерпуль" будет использовать подход, заточенный на анализе статистических данных. (The Times)



В "Байере" уверены, что Хаби Алонсо, которого связывают с переходом в "Ливерпуль", останется в Леверкузене на следующий сезон. (Sky Sport Germany)



Жоан Лапорта мечтает заманить главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа в "Барселону". (Sport)



Также виды на Клоппа имеет "Рома". (Il Messaggero)



"Ливерпуль" проявляет интерес к техническому директору "Борнмута" Ричарду Хьюзу. (Daily Mail)



Полиция предъявила обвинения 62-летнему фанату "Порт Вейл", который выбежал на поле в матче Кубка Англии против "Портсмута" и погнался за рефери, назначившим пенальти в ворота его команды. (BBC)