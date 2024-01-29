Артета задумывается об уходе из "Арсенала"

Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета задумывается об уходе из лондонского клуба в конце этого сезона.

Только в минувшую пятницу наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем уходе по окончании сезона.

Каталонское издание Sport утверждает, что свою работу через четыре месяца может оставить и Артета, который, как и Клопп, имеет контракт до 2025 года.

Сообщается, что Артета уже сообщил своему окружению о соответствующих мыслях, однако это никак не связано с тем, что Хави тоже освобождает тренерский мостик "Барселоны" в конце сезона.

Добавим, "Арсенал" — первая тренерская работа Артеты в качестве самостоятельного специалиста. Микель возглавил "канониров" в 2019 году, с тех пор выиграв Кубок Англии и два Суперкубка Англии.


Метки Арсенал, Артета, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 29.01.2024 06:00

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  1. hammersmith 29.01.2024 06:25 # hammersmith
    который, как и Клопп, имеет контракт до 2025 года.

    Источник: http://fapl.ru/posts/105496/

    у Юргена до 2026 контракт был

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  2. easports 29.01.2024 06:25 # easports
    ну так это и очевидно, если не выиграет в этом сезоне ЛЧ или АПЛ (спойлер: не выиграет) то должен освободить мостик.

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