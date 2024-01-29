Артета задумывается об уходе из "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета задумывается об уходе из лондонского клуба в конце этого сезона.

Только в минувшую пятницу наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем уходе по окончании сезона.



Каталонское издание Sport утверждает, что свою работу через четыре месяца может оставить и Артета, который, как и Клопп, имеет контракт до 2025 года.



Сообщается, что Артета уже сообщил своему окружению о соответствующих мыслях, однако это никак не связано с тем, что Хави тоже освобождает тренерский мостик "Барселоны" в конце сезона.



Добавим, "Арсенал" — первая тренерская работа Артеты в качестве самостоятельного специалиста. Микель возглавил "канониров" в 2019 году, с тех пор выиграв Кубок Англии и два Суперкубка Англии.