Артета задумывается об уходе из "Арсенала"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета задумывается об уходе из лондонского клуба в конце этого сезона.
Только в минувшую пятницу наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объявил о своем уходе по окончании сезона.
Каталонское издание Sport утверждает, что свою работу через четыре месяца может оставить и Артета, который, как и Клопп, имеет контракт до 2025 года.
Сообщается, что Артета уже сообщил своему окружению о соответствующих мыслях, однако это никак не связано с тем, что Хави тоже освобождает тренерский мостик "Барселоны" в конце сезона.
Добавим, "Арсенал" — первая тренерская работа Артеты в качестве самостоятельного специалиста. Микель возглавил "канониров" в 2019 году, с тех пор выиграв Кубок Англии и два Суперкубка Англии.
29.01.2024 06:00
Просмотров: 436
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
который, как и Клопп, имеет контракт до 2025 года.
Источник: http://fapl.ru/posts/105496/
у Юргена до 2026 контракт был
(ответить)
ну так это и очевидно, если не выиграет в этом сезоне ЛЧ или АПЛ (спойлер: не выиграет) то должен освободить мостик.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий