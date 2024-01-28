"Челси" и "Сити" следят за Альфонсо Дэвисом

"Челси" и "Манчестер Сити" находятся среди клубов, наблюдающих за ситуацией левого защитника "Баварии" Альфонсо Дэвиса.

В данный момент у Дэвиса остается только один полный год по действующему контракту с "Баварией", а переговоры сторон о новой сделке пока ничем не увенчались.



Не способствует продлению сотрудничества и тот факт, что в последнее время Дэвис проигрывает конкуренцию на своей позиции Рафаэлу Геррейру.



Если в ближайшие недели или месяцы сторонам не удалось договориться, "Бавария" может задуматься о продаже 23-летнего канадца в летнее трансферное окно.



По информации Daily Mirror, за ситуацией вокруг Дэвиса внимательно следит "Челси", который планирует обзавестись конкурентом для Бена Чилуэлла на левом фланге обороны. Леви Колуилл, который способен сыграть на этой позиции, должен будет заменить Тиаго Силву в центре обороны.



Конкуренцию "Челси" в борьбе за Дэвиса готов составить "Сити", чей главный тренер Хосеп Гвардиола успел попробовать слева в обороне в этом сезоне Серхио Гомеса, Натана Аке, Мануэля Аканджи и Йошко Гвардиола.