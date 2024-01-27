4-й раунд Кубка Англии. Матчи пятницы
"Манчестер Сити" вырвал победу 0:1 у "Тоттенхэма" в рамках 4-го раунда Кубка Англии, тогда как "Челси" и "Астон Вилла" голов не забили и будут вынуждены устроить переигровку.
Уже на 12-й минуте мяч побывал в воротах "Челси". Дуглас Луис поразил цель после дальнего удара Муссы Диаби и двух рикошетов, однако из-за попадания мяча в руку бразильца гол не был засчитан.
В дальнейшем "Челси" доминировал над соперником, но голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес был безупречен.
Во втором тайме матча на "Стэмфорд Бридж" "Вилла" перехватила инициативу, но забить никому так и не удалось — 0:0. Теперь командам предстоит переигровка в Бирмингеме.
Долгое время никак не давались голы и "Тоттенхэму" с "Манчестер Сити". "Шпоры" практически не имели моментов в матче, тогда как у "горожан" напрочь сбился прицел.
В концовке матча "Сити" основательно прижал соперника, и на 88-й минуте Натан Аке поразил ворота с близкого расстояния после неудачной игры голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио при подаче углового — 0:1.
"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:0)
Гол: Аке 88.
"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бентанкур (Мэддисон 73), Хейбьерг (Скарлетт 90), Кулусевски, Джонсон (Скипп 72), Вернер, Ришарлисон.
"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Фоден, Бобб (Доку 65), Альварес (Де Брюйне 65).
Предупреждения: Удоджи — Ковачич, Диас, Гвардиол.
"Челси" — "Астон Вилла" — 0:0 (0:0)
"Челси": Петрович, Дисами, Бадиашиле, Силва, Гилкрист (Чилуэлл 65), Кайседо, Фернандес (Чуквуэмека 89), Мадуэке (Мудрик 77), Галлахер, Палмер, Стерлинг (Бройя 77).
"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Карлос 82), Конса, Лангле, Морено, Тилеманс (Дзаньоло 82), Луис, Камара, Макгинн, Уоткинс, Диаби (Бэйли 90).
Предупреждения: Силва — Тилеманс.
"Бристоль Сити" — "Ноттингем Форест" — 0:0 (0:0)
"Шеффилд Уэнсдей" — "Ковентри" — 1:1 (0:1)
Голы: Гассама 84 — Торп 45.
27.01.2024 01:00
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И Зеленский и Кулеба твердят как мантру тезис о том, что украина не пойдет ни на какие переговоры до тех пор, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.
Фактически они заявляют о войне до последнего украинца. Соответственно мы победим тогда, когда украине будет фактически некем воевать. И обе стороны сейчас делают всё возможное, чтобы этот план воплотился в жизнь.
Что касается помощи НАТО украине то она закончится, как только закончатся украинцы на фронте. Ни ЕС ни тем более США не будут убивать свои армии об русских.
Что ж. Это их, украинцев, выбор. До последнего украинца, значит до последнего украинца. Тем более нам на территории Малороссии никакие украинцы не нужны. На территории Малороссии будут жить русские и малороссы. Ну и другие люди, кроме украинцев. Украина это ведь Европа, вот им там и самое место, а не в Малороссии.
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долбаебки залетели на фапл с политикой пока эмпри спит, весь день терпели.
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Так а за шо там мандан скакав?
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5 столпов украинского мира:
- воровство
- зависть
- халява
- враньё
- ненависть
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Пора Аляске вернуться в родной дом
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ААХАХААХХАХАХАХА
Визуализируйте ебала хохлов, когда они узнают, что с другой стороны шарика от России до США всего 50 км
и всё это время они никого не защищали, а бессмысленно умирали за зеленские оффшоры, гейпарады и Байдена
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Нижний Новгород.
Ничего необычного, просто памятная табличка украинцу Тарасу Шевченко в "тоталитарной", "диктаторской", "фашистской" России, которая "убивает всё украинское".
Висит себе и висит. Никому не мешает, потому что Россия это ж не укронацистский рейх какой-нибудь
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Можно вечно смотреть на три вещи: как пушкари сжимают брелочки в надежде увидеть победу в лч, как портовые влажно мечтают о АПЛ, и как ватные либералы ждут краха пиндостана и даллара.
Это настоящий бермудский треугольник дерьма. А в центре треугольника обитает барнаульская семья из бабуси, внучка витали и бати манкурта.
Аминь.
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фух, наконец-то появились новости "че там по омэрике, а то чо там по прогнившему западу" уже подзаебали
(ответить)
На данный момент поддержать Техас намерены военнослужащие национальной гвардии:
Айдахо (4300 человек),
Вайоминга (2000),
Северной Дакоты (3500),
Небраски (3400),
Айовы (9000),
Миссури (12 000),
Луизианы (11 500),
Алабамы (25 000),
Джорджии (11 100),
Южной Каролины (10 000),
Огайо (17 000).
(ответить)
Особенно их жестко бомбит от того, что их язык не язык вовсе, а суржик, который эти дебилы называют "языком".
Собственно говоря какой язык, такая и "держава". Если для тебя государственным языком является окраинный суржик на котором балакают подданные на краю империи, то соболезную - ты хохол.
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Фух, наканеццта сменили это портовое недоразумение судейское на матч, который смотрели все на фупле.
(ответить)
Свободу Техасу
Пора скидывать эту диктатору соевых куколдов во главе с Байденом
Федерация Республиканских Штатов против Вашингтона
Техас, Россия, Беларусь - вместе мы святая Русь
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Местечковость хохла и смешна и опасна одновременно.
Смешно из-за того, что хохол являясь абсолютным провинциалом пытается казаться столичным щёголем. Это как в свое время во времена царя гороха некоторые мещане чтобы выглядеть как дворяне, обклеивали стены своих домов фольгой, считая что это красиво.
Опасна местечковость хохла из-за того, что хохол являясь абсолютным провинциалом и пытаясь казаться столичным щёголем становится завистливым, радикальным рогулем, который из злобы готов на всякие пакости.
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Свинособаками хохлов начали первыми называть еще в далеком 2014 году ополченцы. Но из-за тяги хохлов к воровству они теперь приписывают создание данного термина себе.
Всем еще с давних времён известен ассоциативный ряд, когда хохол ассоциируется с салом и свиньей, но они сейчас упорно пытаются перенести устоявшиеся в отношении них стереотипы в сторону других. Выглядит смешно.
Если будете общаться с хохлами в комментах, обязательно называйте их свинособаками, у них от этого горят жопы.
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КОРОЛИ!!!
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Слово "свинособаки" как украинская национальная травма.
Во время войны немцы дали своим пособникам - бандеровцам презрительное прозвище "свино-собаки" - schweinehund, поскольку кепки личных шавок им напоминали уши овчарки и свиньи.
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Ору с свинособак, у них вот у них радости)))))))))
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Назовите хоть одного человека, который связался с хохлами и стал счастливым
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у орков классика, как не чо там по украине, то чо там по прогнившему западу, а если и там ниче, то найдут чо обосать по че там по омэрике)))
клинические далбаебы)
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