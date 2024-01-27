4-й раунд Кубка Англии. Матчи пятницы

"Манчестер Сити" вырвал победу 0:1 у "Тоттенхэма" в рамках 4-го раунда Кубка Англии, тогда как "Челси" и "Астон Вилла" голов не забили и будут вынуждены устроить переигровку.

Уже на 12-й минуте мяч побывал в воротах "Челси". Дуглас Луис поразил цель после дальнего удара Муссы Диаби и двух рикошетов, однако из-за попадания мяча в руку бразильца гол не был засчитан.



В дальнейшем "Челси" доминировал над соперником, но голкипер "Виллы" Эмилиано Мартинес был безупречен.



Во втором тайме матча на "Стэмфорд Бридж" "Вилла" перехватила инициативу, но забить никому так и не удалось — 0:0. Теперь командам предстоит переигровка в Бирмингеме.



Долгое время никак не давались голы и "Тоттенхэму" с "Манчестер Сити". "Шпоры" практически не имели моментов в матче, тогда как у "горожан" напрочь сбился прицел.



В концовке матча "Сити" основательно прижал соперника, и на 88-й минуте Натан Аке поразил ворота с близкого расстояния после неудачной игры голкипера "Тоттенхэма" Гульельмо Викарио при подаче углового — 0:1.



"Тоттенхэм" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:0)



Гол: Аке 88.



"Тоттенхэм": Викарио, Порро, Ромеро, Ван де Вен, Удоджи, Бентанкур (Мэддисон 73), Хейбьерг (Скарлетт 90), Кулусевски, Джонсон (Скипп 72), Вернер, Ришарлисон.



"Манчестер Сити": Ортега, Уолкер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Ковачич, Силва, Фоден, Бобб (Доку 65), Альварес (Де Брюйне 65).



Предупреждения: Удоджи — Ковачич, Диас, Гвардиол.



"Челси" — "Астон Вилла" — 0:0 (0:0)



"Челси": Петрович, Дисами, Бадиашиле, Силва, Гилкрист (Чилуэлл 65), Кайседо, Фернандес (Чуквуэмека 89), Мадуэке (Мудрик 77), Галлахер, Палмер, Стерлинг (Бройя 77).



"Астон Вилла": Мартинес, Кэш (Карлос 82), Конса, Лангле, Морено, Тилеманс (Дзаньоло 82), Луис, Камара, Макгинн, Уоткинс, Диаби (Бэйли 90).



Предупреждения: Силва — Тилеманс.



"Бристоль Сити" — "Ноттингем Форест" — 0:0 (0:0)



"Шеффилд Уэнсдей" — "Ковентри" — 1:1 (0:1)



Голы: Гассама 84 — Торп 45.