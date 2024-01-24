Зинченко: "Хочу быть в Украине"

Защитник "Арсенала" Александр Зинченко рассказал о своей тоске по родной стране.

Вот уже почти два года в Украине ведутся активные боевые действия, и Зинченко очень тяжело переживает происходящее на родине, где остаются его близкие и члены семьи.



По словам Зинченко, он очень хочет приехать на Украину, но делать этого не будет. Александр чувствует, что его миссия — "представлять страну" из Лондона.



"Я думаю и говорю это своей жене, что по-настоящему хочу быть в Украине, потому что это моя родина. Когда смотришь и следишь за новостями о том, как люди умирают без причины каждый день, ты просто спрашиваешь себя: чего они (Россия) пытаются достичь?"



"Возможно, некоторые люди утомились от этого, но мы, украинцы по всему миру... Мы не можем устать, потому что это наши жизни, это наша страна".



"Так сложно быть вдали от моей страны каждый день. Нам нужно говорить об этом больше, и мы стараемся это делать".



"Украинские люди играют за рубежом в футбол, теннис, бокс — нам нужно представлять нашу страну. Это наш долг. Каждый с украинским паспортом должен стараться изо всех сил, чтобы приблизить нашу победу. Все победы украинцев вызывают замечательные эмоции у людей, которые сражаются за нашу свободу.



"Многие герои фронта смотрят футбол", — сообщил Зинченко в интервью The Athletic.