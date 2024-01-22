Каррагер: "Нуньес — капитан хаос"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер не ожидает, что нападающий "красных" Дарвин Нуньес изменит свой стиль игры.

Накануне Нуньес своим дублем помог "Ливерпулю" одержать победу 0:4 в гостях у "Борнмута" и увеличить свой отрыв во главе Премьер-Лиги до пяти очков.



Теперь на счету Дарвина 10 голов, включая семь в Премьер-Лиге, и 10 результативных передач за "Ливерпуль" в этом сезоне во всех соревнованиях.



Однако до выезда к "вишенкам" Нуньес мог похвастать лишь одним голом в 10 матчах Премьер-Лиги, и Каррагер думает, что 24-летний так и не будет регулярно забивать.



"Я не думаю, что он будет регулярно забивать. Таков Дарвин Нуньес, такова его натура".



"Я не думаю, что он так уж сильно изменится. У него будут матчи вроде сегодняшнего, когда он забил дважды, но он вполне может упустить убойный момент против "Фулхэма" посреди недели".



"Я всегда называл его "капитан хаос", потому что он будет неожиданно забивать голы, а также он обладает физической мощью, из-за чего защитники не хотят играть против него каждую неделю".



"Он здесь уже 18 месяцев, и я не думаю, что мы увидим что-либо другое от Нуньеса. Он такой, какой он есть, и он опасен. Он будет упускать моменты, как все нападающие, но хороший атакующий игрок — это не только забитые голы. Нужно обладать гораздо большим, и некоторых из этих навыков у него в избытке", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.