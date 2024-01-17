"Брентфорд" и "Вест Хэм" вылетели из Кубка Англии

Во вторник вечером состоялось несколько переигровок матчей 3-го раунда Кубка Англии. С дистанции сошли представляющие Премьер-Лигу "Брентфорд" и "Вест Хэм".

В домашнем противостоянии с "Брентфордом" "Вулверхэмптон" дважды уступал в счете, но в итоге смог перевести игру в экстра-таймы, где победу "волкам" принес Матеус Кунья — 3:2.



Играя на выезде против "Бристоль Сити" из Чемпионшипа, "Вест Хэм" умудрился пропустить уже на третьей минуте. Удаление Саида Бенрахма в начале второго тайма только усложнило задачу "молотобойцев", которые в итоге потерпели поражение со счетом 1:0.



Помимо "Вулверхэмптона", дальше идет у "Лутон", одержавший волевую победу 1:2 в гостях к "Болтона" из Лиги Один.



"Вулверхэмптон" — "Брентфорд" — 3:2 (1:1) после экстра-таймов



Голы: Семеду 36, Фрэйзер 72, Кунья 105 — Коллинс 13, Мопе 52.



"Вулверхэмптон": Са, Килмен, Сантьяго Буэно, Тоти, Семеду, Дойл, Ходж (Лемина 70), Дохерти (Нету 57), Сарабия (Уго Буэно 87), Кунья (Доусон 109), Бельгард (Фрэйзер 70).



"Брентфорд": Стракоша, Айер (Йоргенсен 62), Ми, Коллинс, Роэрслев, Янельт, Йенсен (Ярмолюк 90), Дамсгор (Батист 62), Дасилва (Пирт-Харрис 62), Мопе, Льюис-Поттер (Олакигбе 99).



"Болтон" — "Лутон" — 1:2 (1:1)



Голы: Чарльз 11 — Чонг 15, Огбене 57.



"Лутон": Крул, Берк (Браун 75), Ошо, Менги (Белл 45), Огбене, Мпанзу, Баркли, Кларк (Адебайо 81), Даути (Джайлс 45), Моррис, Чонг (Таунсенд 74).



"Бристоль Сити" — "Вест Хэм" — 0:1 (1:0)



Гол: Конвэй 3.



"Вест Хэм": Фабиански, Цоуфал (Джонсон 66), Мавропанос, Зума, Крессуэлл (Маршалл 80), Палмери, Соучек, Уорд-Проуз, Бенрахэма, Ингс (Мубама 81), Корне.



Удаление: Бенрахма 51.



"Бирмингем" — "Халл" — 2:1 (0:1)



Голы: Стэнсфилд 66, Миеси 90 — Локило 12.



"Истли" — "Ньюпорт" — 1:3 (0:1)



Голы: Маккаллум 48 — Уайлдиг 3, Кларк 60, Эванс 79.