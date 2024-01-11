Уэйн Руни: еще один тренерский провал "золотого поколения" сборной Англии

Уэйн Руни — последний представитель "золотого поколения" сборной Англии, которому нелегко дается трансформация из игрока в тренера. Руни провалился в "Бирмингеме" и поставил под угрозу свою карьеру менеджера, пойдя по стопам многих из своих бывших партнеров по национальной команде.

Прощаясь с "Бирмингем Сити", Уэйн Руни не пытался скрыть острую боль от преждевременного, по его мнению, увольнения, но при этом смело заявил о своих намерениях относительно своего тренерского будущего. Руни все еще верит, что эта работа для него, несмотря на свой разочаровывающий 83-дневный период на "Сент-Эндрюс", который стал для него третьим после работы в "Дерби Каунти" в Чемпионшипе и "Ди Си Юнайтед" в МЛС.



Финансовые ограничения в "Дерби" и "Ди Си Юнайтед" не позволяют однозначно судить о работе Руни в этих клубах, но в отношении его работы в "Бирмингеме", принесшей девять поражений и всего две победы за 15 матчей, такого контекста нет. По любым меркам это было отчаянно плохо.



Это было безрадостное время с первого дня, когда он был приглашен новыми владельцами на замену популярному Джону Юстасу. За время его пребывания в клубе "синие" опустились с шестого на 20-е место, а в конце Руни стал мишенью для оскорблений со стороны своих же болельщиков после поражения 3:0 от "Лидс Юнайтед".



И хотя Руни нацелился на "подготовку" к "следующей возможности", на данный момент трудно понять, кто именно предоставит ему эту возможность.



На Евро-2004 англичане собрали такой состав, о котором многие могли только мечтать: в команду Свена-Йорана Эрикссона вошла целая россыпь легенд Премьер-Лиги. Оглядываясь назад, невозможно поверить, что Англия даже близко не подошла к победе на крупном турнире с составом, в котором играли Джон Терри, Рио Фердинанд, Пол Скоулз, Стивен Джеррард, Фрэнк Лэмпард, Майкл Оуэн и Руни.





Международный успех ими так и не был достигнут, но на клубном уровне эти звезды были одними из самых, самых лучших, завоевав титулы в Премьер-Лиге, Кубке Англии и Лиге Чемпионов. К сожалению, для некоторых из них переход в тренерскую профессию оказался не таким уж простым.



Вот как сложилась судьба некоторых товарищей Руни по сборной Англии, участвовавших в том турнире.



Уэйн Руни



После того, как Руни поиграл за "Эвертон", "Манчестер Юнайтед" и сборную Англии, его первый шаг на тренерском поприще пришелся на "Дерби Каунти". Руни помог "баранам" избежать понижения в классе после драматичной ничьей 3:3 с "Шеффилд Уэнсдей" в заключительный день сезона 2020/21, но на следующий год он покинул команду, которая провела почти весь год в администрации и в итоге свалилась в Лигу Один.



Затем он перешел в "Ди Си Юнайтед", где набрал девять очков в 14 матчах и в первый же год занял последнее место в Восточной конференции, после чего ушел в отставку, не сумев достичь плей-офф в 2023 году.



Наконец, Руни перешел в "Бирмингем", где ему не удалось выиграть 13 из 15 матчей, после чего он был уволен.



Гари Невилл



Легенда "Ман Юнайтед" является авторитетным экспертом на Sky Sports, но до этого он получил, казалось, работу мечты в "Валенсии". К сожалению, время, проведенное Невиллом в Испании, было довольно неудачным: он не смог выиграть ни одного из первых девяти матчей в качестве менеджера.



Через четыре месяца после вступления в должность он был уволен, одержав всего три победы в 16 матчах чемпионата. "Летучие мыши" вылетели из Лиги Чемпионов и Кубка Испании. Время работы Невилла в "Валенсии" известно как один из худших периодов клуба.



Сол Кэмпбелл



Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" пережил трудные времена на тренерском поприще и сейчас не имеет работы уже почти четыре года.



Его первый успех был связан с "Макклсфилд Таун", где он помог клубу избежать вылета из Лиги Два, несмотря на пять очков отставания от безопасной зоны, а затем покинул финансово обремененный клуб по обоюдному согласию из-за спора по поводу оплаты.



Кэмпбелл перешел в "Саутенд" в октябре 2019 года, но на его глазах клуб вылетел из Лиги Один после того, как из-за COVID-19 сезон закончился досрочно, и "креветки" заняли второе место с конца, что привело к его уходу тем же летом. Кэмпбелл больше не тренировал с 2020 года, когда он покинул "Саутенд".



Фил Невилл



После того, как Невилл побывал в роли временного босса в "Солфорде", ему досталась большая работа в качестве менеджера женской сборной Англии. Именно там он попал под давление за четвертое место на Чемпионате Мира в 2019 году, а затем не смог удержать титул She Believes Cup и покинул национальную команду в 2021.



После этого Невилл отправился в "Интер Майами", где в первый год работы занял 11-е место из 14 команд Восточной конференции, а во второй достиг плей-офф, проведя достойную кампанию. Однако в третьем сезоне Фил был уволен, а в ноябре 2023 года перешел в "Портленд Тимберс".



Фрэнк Лэмпард



Как и Руни, Фрэнк Лэмпард впервые получил возможность стать менеджером в команде "Дерби Каунти" в сезоне 2018/19, где едва не вывел в Премьер-Лигу команду, в которой играли такие звезды, как Мейсон Маунт, Фикайо Томори и Харри Уилсон.



Затем Лэмпард получил должность в "Челси" в сложное время для клуба (запрет на трансферы) и в свой первый полный сезон на "Стэмфорд Бридж" привел клуб к четвертому месту в Премьер-Лиге, после чего был уволен в январе 2021 года и заменен Томасом Тухелем, а клуб занял девятое место.



Назначенный боссом "Эвертона" в январе 2022 года Лэмпард помог "ирискам" избежать вылета из Премьер-Лиги, но был уволен за девять дней до первой годовщины своего пребывания в клубе, в разгар очередной борьбы за выживание.



В апреле того же года Фрэнк был назначен временным боссом "Челси", где впервые с 1996 года привел "синих" к финишу в нижней половине таблицы, набрав рекордно малое количество очков.



Стивен Джеррард



Джеррард показал себя настоящим тренером в начале своей карьеры в "Рейнджерс", завоевав титул шотландской Премьер-Лиги и не проиграв ни одного матча в сезоне 2020/21.



Затем он перешел в "Астон Виллу" в октябре 2021 года и привел ее к 14-му месту в Премьер-Лиге, надеясь, что в следующем году прогресс продолжится. Но, выиграв всего два из 12 матчей в сезоне 2022/23, Джеррард был уволен и заменен на Унаи Эмери.



Прошлым летом Джеррард стал новым боссом "Аль-Иттифака", но, поскольку саудовский клуб не выигрывает с конца октября и находится в середине таблицы, сложно сказать, как долго еще протянет легенда "Ливерпуля".



Будущее Уэйна Руни. Будет ли еще один шанс?



Но вернемся к недавно уволенному из "Бирмингема" Руни. Уэйну всего 38 лет, он находится в мире футбола с тех пор, как в 16-летнем возрасте стал игроком первой команды "Эвертона". Это была его жизнь, всепоглощающая страсть, подпитываемая соревновательным огнем его юности в ливерпульском районе Крокстет.



Вероятно, Руни скоро захочет вернуться в футбол, но кто рискнет его взять после провального периода в "Бирмингеме"? И будет ли это предложение таким, которое он захочет принять?



У него явно есть амбиции. В январе 2022 года он отказался от возможности пройти собеседование на пост тренера "Эвертона", посчитав, что время еще не пришло, и намекнув, что это работа на перспективу. Теперь можно считать, что обеим сторонам удалось спастись от обоюдного разочарования.



Руни может забыть о том, что ему в ближайшее время предложат какой-либо пост в Премьер-Лиге, в то время как тех, кто имеет амбиции в Чемпионшипе, наверняка, отпугнет его опыт в "Бирмингеме". Захочет ли Руни опуститься еще ниже по карьерной лестнице, чтобы возобновить карьеру после того, как закончится время размышлений?



Он пробовал работать за границей, в Северной Америке, но трудно представить, где в Европе Руни мог бы оказаться. Может быть, он последует в Шотландию за своим большим другом и бывшим коллегой по "Эвертону" Данканом Фергюсоном, который сейчас возглавляет "Инвернесс Каледониан Тистл"?



Если это не станет концом для Руни-менеджера, ему, возможно, придется смириться с понижением в дивизионе или, возможно, отправиться в Саудовскую Аравию. После увольнения Руни все эти вопросы остаются нерешенными, но что не вызывает сомнений, так это то, что его репутация в "Бирмингеме" серьезно пострадала. Если поискать варианты будущего, то они покажутся очень скудными.



Желание Руни вернуться в футбол понятно, но, несмотря на имя и репутацию, которые привлекли "Бирмингем", ему, возможно, придется отказаться от завышенных ожиданий и начать путь, о котором он говорит, заново.



Каков Уэйн Руни как тренер?



"Бирмингем" был самым большим шансом для Руни проявить свои управленческие способности, но с футбольной точки зрения, его время в клубе было катастрофическим.



Он был тем человеком, которого выбрали новые амбициозные владельцы, чтобы вернуть "синих" в Премьер-Лигу. Главный исполнительный директор "Бирмингема" Гарри Кук, стоявший за его назначением, назвал это "определяющим моментом".



Кук оказался прав. Но не в том смысле, на который он рассчитывал. План состоял в том, чтобы Руни развил работу Юстаса, а затем получил поддержку в январское трансферное окно, но он получил, в лучшем случае, вялый прием от болельщиков, а его отношения с игроками так и не сложились. Что касается январского окна, то едва оно открылось, как он оказался за дверью.



По мере углубления кризиса, Руни публично критиковал игроков "Бирмингема" и не смог остановить падение, даже несмотря на то, что ему помогали бывший защитник сборной Англии Эшли Коул и бывший партнер по "Манчестер Юнайтед" Джон О'Ши.



Почему Руни казался настолько не в своей тарелке, останется загадкой для многих из тех, кто его знает: бывший коллега по "Манчестер Юнайтед" Даррен Флетчер ранее выделял его как человека, который с легкостью перейдет в тренерскую профессию.



У Руни острый, изобретательный, пытливый ум, и многие из тех, кто видел его работу в "Дерби", говорят о том, что он был спокойным, взвешенным лидером и фронтменом клуба во время кризиса, связанного с лишением очков, а также демонстрировал уверенность в общении с игроками, был хорошим и понимающим слушателем.



Отличием было то, что у него был высококлассный помощник Лиам Росеньор, который сейчас успешно трудится главным тренером "Халл".



Возможно, Руни будет размышлять над этим во время своего вынужденного простоя, но когда у него появится шанс реализовать свои планы на практике, остается под большим вопросом.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru