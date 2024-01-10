"Челси" проиграл "Мидлсбро" в Кубке Лиги

Коул Палмер "Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Мидлсбро" у Чемпионшипа.

По сравнению с победой 4:0 над "Престоном" в Кубке Англии в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Конор Галлахер и Нони Мадуэке, заменив Натана Гилкриста, Михаила Мудрика и Армандо Бройю.

Уже к 20-й минуте главный тренер "Боро" Майкл Кэррик произвел две вынужденные замены ввиду травм. Возникавшие при этом паузы негативно сказались на темпе в начале матча.

"Челси" владел небольшим игровым преимуществом, но первый реальный момент создал только на 31-й минуте, когда Джонни Хоусон просто подарил мяч Коулу Палмеру, однако тот замешкался и с границы штрафной площади пробил мимо.

А на 37-й минуте последовал ответ хозяев. Иззи Джонс обыграл на левом фланге Леви Колуилла, после чего прострелил к ближней штанге, откуда Хейден Хэкни пробил в касание — 1:0.

Гол только придал "Боро" уверенности, однако в концовке первого тайма "Челси" имел реальную возможность сравнять счет. К сожалению для "синих", Палмер с пяти метров не попал по воротам, пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Энцо Фернандеса с дистанции.

Во втором тайме гости принялись искать ответный гол, однако большинство их атак, если и заканчивались ударами, то ударами неточными.

В итоге "речники" удержали победный счет, причем без особого напряжения. Какого-либо осязаемого штурма в концовке у "Челси" не вышло.

Свои лучшие моменты в этом матче "Челси" имел после ошибок соперника, своими же силами "синие" создали мизер. Тем не менее, через две недели у команды Маурисио Почеттино будет шанс исправиться.

"Мидлсбро" — "Челси" — 1:0 (1:0)

Гол: Хэкни 37.

"Мидлсбро": Гловер, Ван ден Берг, Фрай, Энгель, Бангура (Кларк 20), Барлейзер, Хоусон, Крукс, Иззи Джонс, Хэкни, Латте-Лат (Коберн 5).

"Челси": Петрович, Гюсто (Гилкрист 90), Дисаси, Силва, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Фернандес (Бройя 63), Стерлинг, Мадуэке (Мудрик 63), Палмер.

Предупреждение: Колуилл.


Метки Кубок Лиги, Мидлсбро, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.01.2024 00:55

Количество просмотров Просмотров: 788

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Последние комментарии:




  1. fiezzo 10.01.2024 01:28 # fiezzo
    членсов кастрировали

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  2. v-0987654321 10.01.2024 01:18 # v-0987654321
    Пердакси ухихихи

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  3. ian 10.01.2024 01:07 # ian
    Одно удовольствие наблюдать за результатами синей помойки chelsea. Хуже их игроков - только фанаты.

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  4. girasimus 10.01.2024 01:06 # girasimus
    Самый лучший момент у Палмера был, мог бы просто жопу повернуть.

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  5. live-juve 10.01.2024 01:06 # live-juve
    качество футбола - дворовое от 2-х команд...

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  6. kukuruzko 10.01.2024 01:05 # kukuruzko
    Майкл молодец, но во втором матче пенсы заглинят

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  7. chelsiukpro 10.01.2024 01:04 # chelsiukpro
    Палмер сучонок!!! 2 ахуеных момента запорол.... И игра пошла бы другой.

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  8. bembo 10.01.2024 01:04 # bembo
    а мудрик и броя это пи3дец два тупоголовых дерева, тупо нахуй обоих, заебали!

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  9. narcot 10.01.2024 01:03 # narcot
    Пенсы sosnuley))

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  10. bembo 10.01.2024 01:02 # bembo
    и ведь реально отскочат на бридже, ибо боро это пи3дец двор ебаный, 2 паса не могут связать, а вратарь ваще удивил, мяч в руках фиксануть не может, перед собой отбивает. Такие ошибки даже в ДЮСШ не делают

    ПРОСТО КОНЧИИИИИИИИИИИИИИИ

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  11. sausage 10.01.2024 01:02 # sausage
    Вообще не понимаю, зачем нужен ещё второй матч, когда и так всё ясно?

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  12. brown-ale 10.01.2024 01:02 # brown-ale
    Палмер, Нуньез и Вернер - братья навек.

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  13. v-0987654321 10.01.2024 01:01 # v-0987654321
    Ахахахах шаромыгси

    конченный клуб ибаная

    Ахахахаха клоуны,развлекайте арююююю

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  14. sausage 10.01.2024 01:00 # sausage
    Даже Каррик на пенсов поссал. Кто следующий?

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  15. skydreams 10.01.2024 01:00 # skydreams
    ничо братья-пенсики, не расстраиваимся, на бридже забьём то, что не добрали сегодня

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  16. b84 10.01.2024 01:00 # b84
    Мидсборо выстоит скриньте

    Источник: http://fapl.ru/posts/105116/?c=1#c7879502

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  17. bembo 10.01.2024 01:00 # bembo
    Просто 0 моментов за 2 тайм против середняка Чемпионшипа
    УСПЕХ

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  18. electric 10.01.2024 01:00 # electric
    ))))))
    гучман епало

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  19. hachidlo 10.01.2024 00:59 # hachidlo
    Трусливо отыграли, словно лемарсики.

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  20. suddenly 10.01.2024 00:59 # suddenly
    Слили ненужный кубок, чтобы сосредоточится на чемпионате.

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