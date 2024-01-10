"Челси" проиграл "Мидлсбро" в Кубке Лиги

"Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Мидлсбро" у Чемпионшипа.

По сравнению с победой 4:0 над "Престоном" в Кубке Англии в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Конор Галлахер и Нони Мадуэке, заменив Натана Гилкриста, Михаила Мудрика и Армандо Бройю.



Уже к 20-й минуте главный тренер "Боро" Майкл Кэррик произвел две вынужденные замены ввиду травм. Возникавшие при этом паузы негативно сказались на темпе в начале матча.



"Челси" владел небольшим игровым преимуществом, но первый реальный момент создал только на 31-й минуте, когда Джонни Хоусон просто подарил мяч Коулу Палмеру, однако тот замешкался и с границы штрафной площади пробил мимо.



А на 37-й минуте последовал ответ хозяев. Иззи Джонс обыграл на левом фланге Леви Колуилла, после чего прострелил к ближней штанге, откуда Хейден Хэкни пробил в касание — 1:0.



Гол только придал "Боро" уверенности, однако в концовке первого тайма "Челси" имел реальную возможность сравнять счет. К сожалению для "синих", Палмер с пяти метров не попал по воротам, пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Энцо Фернандеса с дистанции.



Во втором тайме гости принялись искать ответный гол, однако большинство их атак, если и заканчивались ударами, то ударами неточными.



В итоге "речники" удержали победный счет, причем без особого напряжения. Какого-либо осязаемого штурма в концовке у "Челси" не вышло.



Свои лучшие моменты в этом матче "Челси" имел после ошибок соперника, своими же силами "синие" создали мизер. Тем не менее, через две недели у команды Маурисио Почеттино будет шанс исправиться.



"Мидлсбро" — "Челси" — 1:0 (1:0)



Гол: Хэкни 37.



"Мидлсбро": Гловер, Ван ден Берг, Фрай, Энгель, Бангура (Кларк 20), Барлейзер, Хоусон, Крукс, Иззи Джонс, Хэкни, Латте-Лат (Коберн 5).



"Челси": Петрович, Гюсто (Гилкрист 90), Дисаси, Силва, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Фернандес (Бройя 63), Стерлинг, Мадуэке (Мудрик 63), Палмер.



Предупреждение: Колуилл.