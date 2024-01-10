"Челси" проиграл "Мидлсбро" в Кубке Лиги
"Челси" проиграл первый полуфинальный матч Кубка Лиги, потерпев поражение 1:0 в гостях у "Мидлсбро" у Чемпионшипа.
По сравнению с победой 4:0 над "Престоном" в Кубке Англии в стартовый состав "синих" вернулись Тиаго Силва, Конор Галлахер и Нони Мадуэке, заменив Натана Гилкриста, Михаила Мудрика и Армандо Бройю.
Уже к 20-й минуте главный тренер "Боро" Майкл Кэррик произвел две вынужденные замены ввиду травм. Возникавшие при этом паузы негативно сказались на темпе в начале матча.
"Челси" владел небольшим игровым преимуществом, но первый реальный момент создал только на 31-й минуте, когда Джонни Хоусон просто подарил мяч Коулу Палмеру, однако тот замешкался и с границы штрафной площади пробил мимо.
А на 37-й минуте последовал ответ хозяев. Иззи Джонс обыграл на левом фланге Леви Колуилла, после чего прострелил к ближней штанге, откуда Хейден Хэкни пробил в касание — 1:0.
Гол только придал "Боро" уверенности, однако в концовке первого тайма "Челси" имел реальную возможность сравнять счет. К сожалению для "синих", Палмер с пяти метров не попал по воротам, пытаясь сыграть на добивании после отраженного голкипером удара Энцо Фернандеса с дистанции.
Во втором тайме гости принялись искать ответный гол, однако большинство их атак, если и заканчивались ударами, то ударами неточными.
В итоге "речники" удержали победный счет, причем без особого напряжения. Какого-либо осязаемого штурма в концовке у "Челси" не вышло.
Свои лучшие моменты в этом матче "Челси" имел после ошибок соперника, своими же силами "синие" создали мизер. Тем не менее, через две недели у команды Маурисио Почеттино будет шанс исправиться.
"Мидлсбро" — "Челси" — 1:0 (1:0)
Гол: Хэкни 37.
"Мидлсбро": Гловер, Ван ден Берг, Фрай, Энгель, Бангура (Кларк 20), Барлейзер, Хоусон, Крукс, Иззи Джонс, Хэкни, Латте-Лат (Коберн 5).
"Челси": Петрович, Гюсто (Гилкрист 90), Дисаси, Силва, Колуилл, Кайседо, Галлахер, Фернандес (Бройя 63), Стерлинг, Мадуэке (Мудрик 63), Палмер.
Предупреждение: Колуилл.
10.01.2024 00:55
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Последние комментарии:
членсов кастрировали
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Пердакси ухихихи
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Одно удовольствие наблюдать за результатами синей помойки chelsea. Хуже их игроков - только фанаты.
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Самый лучший момент у Палмера был, мог бы просто жопу повернуть.
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качество футбола - дворовое от 2-х команд...
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Майкл молодец, но во втором матче пенсы заглинят
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Палмер сучонок!!! 2 ахуеных момента запорол.... И игра пошла бы другой.
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а мудрик и броя это пи3дец два тупоголовых дерева, тупо нахуй обоих, заебали!
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Пенсы sosnuley))
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и ведь реально отскочат на бридже, ибо боро это пи3дец двор ебаный, 2 паса не могут связать, а вратарь ваще удивил, мяч в руках фиксануть не может, перед собой отбивает. Такие ошибки даже в ДЮСШ не делают
ПРОСТО КОНЧИИИИИИИИИИИИИИИ
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Вообще не понимаю, зачем нужен ещё второй матч, когда и так всё ясно?
(ответить)
Палмер, Нуньез и Вернер - братья навек.
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Ахахахах шаромыгси
конченный клуб ибаная
Ахахахаха клоуны,развлекайте арююююю
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Даже Каррик на пенсов поссал. Кто следующий?
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ничо братья-пенсики, не расстраиваимся, на бридже забьём то, что не добрали сегодня
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Мидсборо выстоит скриньте
Источник: http://fapl.ru/posts/105116/?c=1#c7879502
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Просто 0 моментов за 2 тайм против середняка Чемпионшипа
УСПЕХ
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))))))
гучман епало
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Трусливо отыграли, словно лемарсики.
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Слили ненужный кубок, чтобы сосредоточится на чемпионате.
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