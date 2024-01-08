В полуфиналах Кубка Лиги не будет VAR

VAR В полуфиналах Кубка Лиги не будет системы VAR — и все из-за "Мидлсбро", выступающего в Чемпионшипе.

Во вторник вечером "Челси" совершит выезд к "Мидлсбро", чтобы провести первый полуфинальный матч Кубка Лиги. Во втором полуфинале "Фулхэм" сыграет с "Ливерпулем".

И поскольку "Риверсайд", стадион "Мидлсбро", не оборудован VAR, Футбольная Лига решила не использовать данную технологию во всех четырех полуфинальных матчах, создав для всех команд равные условия.

Как отмечает The Telegraph, политика Футбольной Лиги отличается от политики FA, которая в Кубке Англии позволяет использовать VAR на стадионах команд Премьер-Лиги.

В то же время Футбольная Лига обещает, что система VAR будет использована в финале Кубка Лиги, который пройдет на "Уэмбли" 25 февраля.


Метки VAR, Кубок Лиги, Мидлсбро, Риверсайд, стадионы, Футбольная Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.01.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. bmw-e34 08.01.2024 16:33 # bmw-e34
    Ой.
    Типа пофигу что в полуфиналах. В финале ЛФК Мидлсбро

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  2. bmw-e34 08.01.2024 16:32 # bmw-e34
    Вообще пофигу по какой системе играть с Мидлсбро в финале

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  3. sausage 08.01.2024 16:19 # sausage
    Олдскул - это хорошо. Только вот судьи разленились в ноль и уже без ВАР нормально судить не могут, ответственности и ошибок стало больше.

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  4. szobo88 08.01.2024 16:08 # szobo88
    Не будет никакой разницы. Что с вар, что без, эти кроты ни черта не видят. Всё равно ошибаются в простых ситуациях, потом извиняются, как будто от этих извинений командам легче...

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