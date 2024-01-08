В полуфиналах Кубка Лиги не будет VAR
В полуфиналах Кубка Лиги не будет системы VAR — и все из-за "Мидлсбро", выступающего в Чемпионшипе.
Во вторник вечером "Челси" совершит выезд к "Мидлсбро", чтобы провести первый полуфинальный матч Кубка Лиги. Во втором полуфинале "Фулхэм" сыграет с "Ливерпулем".
И поскольку "Риверсайд", стадион "Мидлсбро", не оборудован VAR, Футбольная Лига решила не использовать данную технологию во всех четырех полуфинальных матчах, создав для всех команд равные условия.
Как отмечает The Telegraph, политика Футбольной Лиги отличается от политики FA, которая в Кубке Англии позволяет использовать VAR на стадионах команд Премьер-Лиги.
В то же время Футбольная Лига обещает, что система VAR будет использована в финале Кубка Лиги, который пройдет на "Уэмбли" 25 февраля.
08.01.2024 16:00
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Последние комментарии:
Ой.
Типа пофигу что в полуфиналах. В финале ЛФК Мидлсбро
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Вообще пофигу по какой системе играть с Мидлсбро в финале
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Олдскул - это хорошо. Только вот судьи разленились в ноль и уже без ВАР нормально судить не могут, ответственности и ошибок стало больше.
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Не будет никакой разницы. Что с вар, что без, эти кроты ни черта не видят. Всё равно ошибаются в простых ситуациях, потом извиняются, как будто от этих извинений командам легче...
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