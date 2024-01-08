Тен Хаг объяснил, почему Ван де Бек провалился в МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг назвал травмы главной причиной, почему полузащитнику Донни Ван де Бека не удалось заиграть у "красных дьяволов".

Так и не сумев самостоятельно реанимировать карьеру Ван де Бека, на вторую половину этого сезона Тен Хаг отправил своего 26-летнего соотечественника в аренду в "Айнтрахт".



Ван де Бек был ключевым игроком "Аякса", который под руководством Тен Хага достигал полуфинала Лиги Чемпионов в 2019 году, и такой контраст в игре Донни Эрик объясняет проблемами со здоровьем.



"Во-первых, у него было много травм".



"Я работал с ним на протяжении двух лет (в "Юнайтед"), и прежде он имел дело с другими тренерами здесь. Также он уходил в аренду. Вообще, в первый же момент, как я пришел в "Манчестер Юнайтед", я обнаружил, что он не тот игрок, которым был в "Аяксе", ввиду травм".



"Так много раз он не был доступен, и на протяжении длительного времени у него были сложности с возвращением в форму. Наверное, это главная причина, почему он не играл".



"Летом мы решили отправить его в аренду, но этого не случилось. После этого у него было не так много возможностей, потому что у нас есть решения и договоренности по другим игрокам на этой позиции. Конкуренция была высока", — цитирует Тен Хага ESPN.