"РБ Лейпциг" подтвердил, что Вернер возвращается в Премьер-Лигу

Главный тренер "РБ Лейпциг" Марко Розе подтвердил, что его нападающий Тимо Вернер направляется назад в Премьер-Лигу.

Ранее в субботу стало известно, что 27-летний Вернер находится на пороге перехода в "Тоттенхэм" на правах аренды, хотя ранее претендентом номер один на Тимо считался "Манчестер Юнайтед".



Вернер не был включен в заявку на товарищеский матч "РБ Лейпциг" против "Санкт-Галлена", и после победы 1:0 Розе не стал отрицать того, что все и так уже знают.



"Это правильно, что Тимо хочет отправиться в аренду. Тимо хочет принять участие в Чемпионате Европы. Мы желаем ему всего наилучшего и держим скрещенные пальцы за него", — сообщил Розе Sky Sport Germany.



Немецкое издание отмечает, что в данный момент условия аренды Вернера уже полностью согласованы, и "Тоттенхэм" также получит опцию выкупа Тимо в конце сезона за 15.5 млн. фунтов.



Добавим, ранее в своей карьере Вернер отыграл два сезона за "Челси", забив 23 гола в 89 матчах.