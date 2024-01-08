Де Брюйне считает, что перерыв в пять месяцев пошел ему на пользу

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне считает, что пятимесячное пребывание в лазарете пошло ему на пользу.

Накануне Де Брюйне появился на замену в победном для "Сити" матче 3-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда" и даже отметился результативной передачей (5:0).



Этот матч стал первым для Кевина с августа. Все это время 32-летний бельгиец восстанавливался после операции на задней поверхности бедра.



По мнению Де Брюйне, эта вынужденная пауза пошла ему на пользу. Кевин смог перезарядить батареи и провести время с семьей, отдохнув душой и телом.



"Это не так, что я нуждался в перерыве, но я сделал его и превратил недостаток в преимущество. Когда я думаю о своей карьере, то последние 10 лет я непрерывно играл. Возможно, было хорошо сделать небольшой перерыв, чтобы слегка перезагрузиться и позаботиться о себе".



"В каком-то смысле я насладился этим. Поначалу это был большой удар, но я знал, что пропущу четыре-пять месяцев, и когда первое впечатление прошло, я подумал про себя, что мне нужно упорно работать и наслаждаться вещами, которыми я раньше не мог наслаждаться, проводя время со своей семьей и друзьями".



"Я смог устроить себе каникулы, что обычно никогда не было возможно в течение года. Возможно, было хорошо немного освежиться".



"Мне было приятно отвозить своих сына и дочь на их тренировки и смотреть их матчи. Когда у тебя трое детей в возрасте от трех до семи, ты по сути являешься таксистом", — цитирует Де Брюйне Daily Mail.