Агбонлахор: "Ришарлисон бы играл в Лиге Два, если бы не был бразильцем"

Бывший игрок сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона.

В 19 матчах этого сезона Ришарлисон забил семь голов — на четыре больше, чем в прошлом, своем дебютном за "Тоттенхэм" после перехода из "Эвертона" за 60 миллионов фунтов.



В минувшую пятницу "Тоттенхэм" одолел "Бернли" в Кубке Англии благодаря голу Педро Порро (1:0), однако игра Ришарлисона, на которого ложится дополнительная ответственность из-за отъезда на Кубок Англии капитана "шпор" Сона Хен Мина, совершенно не впечатлила Агбонлахора.



"Я смотрел этот матч и думал: "На что я трачу свой вечер? Я бы мог посмотреть новый сериал Netflix". Спустя 60 минут я выключил телевизор, это было ужасно".



"Ришарлисон не может принять мяч, он недостаточно силен, чтобы удерживать мяч, он неважно связывает игру, он не может совершать рывки за спину защитникам, потому что он недостаточно быстр, он не может завершать атаки".



"Если честно, он бы играл в Лиге Два, если бы не был бразильцем. Я не ценю его ни капли", — сообщил Агбонлахор talkSPORT.