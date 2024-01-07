"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Ливерпуль Не успев стартовать в Кубке Англии, "Арсенал" сразу же вылетел из турнира, проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Защищать ворота "канониров" в этом матче вышел Аарон Рамсдейл, заменив Давида Райю. Жоржиньо и Кай Хаверц появились вместо Габриэля Мартинелли и Эдди Нкетиа.

"Красные" из-за болезни недосчитались своего капитана Виргила Ван Дейка, чье место в центре обороны занял Джарелл Куанса. Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Коди Гакпо вышли вместо Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Мохамеда Салаха.

"Арсенал" по-хозяйски начал матч и сразу стал пристреливаться. На 11-й минуте Мартин Эдегор подхватил мяч в штрафной после заблокированного удара партнера и пробил — перекладина!

До перерыва "канониры" нанесли еще несколько ударов, включая заставившие вступить в игру Алиссона попытки Бена Уайта и Хаверца.

"Ливерпуль" впервые по-настоящему ответил на последней минуте первого тайма, когда партнеры вывели на удар по правому краю штрафной Трента Александер-Арнольда, а тот зарядил в перекладину.

После перерыва хозяева продолжил нагружать Алиссона и его защитников. Гости были сосредоточены на обороне, однажды огрызнувшись опасным, но неточным ударом Дарвина Нуньеса.

Свой следующий момент "красные" создали только на 77-й минуте, однако Рамсдейл не позволил отличиться Луису Диасу. Был назначен угловой, после которого Диогу Жота пробил головой в перекладину.

И все-таки "Ливерпуль" забил. На 80-й минуте Трент Александер-Арнольд подал штрафной с левого фланга, а Якуб Кивер головой поразил свои ворота — 0:1. Пытавшийся сыграть на выходе Рамсдейл до мяча не добрался.

У "Арсенала" оставалось еще более 10 минут, включая компенсированное время, но "канониры" никаких моментов в остатке матча не создали, если не считать попытку Нуньеса пробить по своим воротам.

Более того, на исходе компенсированного времени гости вывели на удар Диаса, и тот вколотил мяч в ближний угол ворот Рамсдейла из пределов штрафной — 0:2.

"Арсенал" имел значительное игровое преимущество и, конечно, был обязан забивать. У "канониров" в очередной раз не нашлось игрока, который сможет завершать создаваемые командой моменты, и на сей раз это обернулось вылетом из турнира.

"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)

Голы: Кивер 80 (авт), Диас 90.

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер (Троссард 88), Эдегор, Райс, Жоржиньо (Нкетиа 81), Сака, Хаверц (Смит-Роу 88), Нелсон (Мартинелли 62).

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх 59), Эллиотт (Брэдли 75), Джонс (Кларк 75), Гакпо (Жота 59), Нуньес, Диас.

Предупреждения: Салиба — Эллиотт, Кларк, Александер-Арнольд, Гравенберх.


Метки Арсенал, Кубок Англии, Ливерпуль, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 07.01.2024 21:25

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 07.01.2024 22:50 # hammersmith
    "Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии


    Источник: http://fapl.ru/posts/105074/

    более классная команда одержала закономерную победу, ожидаемый результат.

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  2. ian 07.01.2024 22:46 # ian
    непонятно почему чёрлефаны больше всех тут прыгают на радостях от проигрыша Арсенала

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  3. kukuruzko 07.01.2024 22:20 # kukuruzko
    https://www.youtube.com/watch?v=t7O8OlVuxXc
    петух опущенный)

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  4. bembo 07.01.2024 22:07 # bembo
    за 3 года дать ротете слить в унитаз пол миллиарда)))

    ждем тоуни, аснлу не хватает напа

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  5. lfc-krr 07.01.2024 22:04 # lfc-krr
    Не смотрел, но одобряю!
    С победой, ggwp

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  6. bembo 07.01.2024 21:53 # bembo
    Навернок георг и хаверц из челси в пусинал пошли за трофеями ахаххахаха
    Конечно, челси им привил этот дух постоянных финалов, побед... А тут такое вхах

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  7. superperez101 07.01.2024 21:51 # superperez101
    Всё дело в Артете
    Весь Гвардиоловский запал из Сити прошёл, ничего нового сам не придумал.
    Игроки бегают один тайм, а во втором истерят, т. к. сил нет и ничего ее получается.

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  8. narcot 07.01.2024 21:50 # narcot
    гейбой, микспёсик, сракерок, ёбла к осмОтРУУУУУ))

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  9. bembo 07.01.2024 21:49 # bembo
    Хоть бы тоуни в арс за 100ку....хоть бы хоть бЫ...
    Апл тогда точно за аснлом

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  10. bembo 07.01.2024 21:49 # bembo
    А я вам напоминаю, что аснл за последние 3 года в - 500 млн. Яхааааай баляяяяя

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  11. ugunner4 07.01.2024 21:47 # ugunner4
    Ливерпуль молодцы, красиво обыграли нас на классе. Но главное не забывать, что чолсе88 обоссаный хуесос

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  12. alexomck 07.01.2024 21:45 # alexomck
    Арсенал не православный клуб.

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  13. brown-ale 07.01.2024 21:44 # brown-ale
    Теперь Арсенал потратит туеву хучу миллионов на напа, чтобы из топ-4 хотя бы не выпасть.

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  14. liverpool888 07.01.2024 21:43 # liverpool888
    Кровью и потом, мать вашу!
    С победой, красная армия!
    Тяжёлый матч, шикарно разыгранная партия Клоппом, в очередной раз вырвал победу за счёт замен. Шикарная и надёжная игра всей обороны.
    Мак Алистер, Нуньес и Диас худшие в составе Ливерпуля.
    Респект Жоте и Гравенберху, ожившим игру и своими действиями сделали возможными голы Ливерпуля.
    Респект Клоппу за своевременные перестановки и реакцию на выход Мартинелли, который обыграл трижды подуставшего Трента. Не побоялся выпустить юного Кларка против него, который в итоге проиграл только одно верховое единоборство и не был обыгран противниками.
    Проблем в атаке очень много, но такие победы от того и слаще, что игра у команды не шла, а нужный результат был добыт. Очень приятно выбить конкурирующий за вершину Арсенал практически в боевом составе, продлив их серию поражений до трёх игр.
    YNWA, товарищи!

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  15. bembo 07.01.2024 21:43 # bembo
    Неплохой уик енд.
    Жаль свитолина только проиграла(

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  16. xxa 07.01.2024 21:41 # xxa
    Анониры это карма! Где там этот Пидаргор! YNWA!!!

    (ответить)

  17. felix-the-cat 07.01.2024 21:40 # felix-the-cat
    07.01.2024 21:39 #
    takernotagiver

    Дятел, Салах и ван Дейк у вас. У нас Томиясу, Зинченко, Парти, Джезус. Так что иди проспись

    Источник: http://fapl.ru/posts/105074/?c=1#c7878709



    ЭТОТ ДОЛБАЕБ СРАВНИВАЕТ ТОМИЯСУ ЗИНЧЕНКО

    С САЛАХОМ ВВД И СОБОСЛАИ УХАХАХАХАЭЭАЭАЭАЭАЭАЭАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХу колбасы ещё лз не было орууу

    Какой же тупой лох Виталя)) сука ахаха

    (ответить)

  18. bembo 07.01.2024 21:40 # bembo
    Итак, сегодня мы узнали, чио асеналу нужен

    1) новый коач
    2) еовый нап
    3) новый хаверц
    4) новый сезон

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  19. felix-the-cat 07.01.2024 21:39 # felix-the-cat
    У гейсосала новая отмазка

    Возили весь матч но не повезло ахахахахахахаха

    (ответить)

  20. bembo 07.01.2024 21:38 # bembo
    Хаверц аснл
    Маунт мю
    Вернык петуч

    Ахахах атакующее трио из финала лч оруууууууу

    (ответить)

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