"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

Не успев стартовать в Кубке Англии, "Арсенал" сразу же вылетел из турнира, проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:2.

Защищать ворота "канониров" в этом матче вышел Аарон Рамсдейл, заменив Давида Райю. Жоржиньо и Кай Хаверц появились вместо Габриэля Мартинелли и Эдди Нкетиа.



"Красные" из-за болезни недосчитались своего капитана Виргила Ван Дейка, чье место в центре обороны занял Джарелл Куанса. Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Коди Гакпо вышли вместо Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Мохамеда Салаха.



"Арсенал" по-хозяйски начал матч и сразу стал пристреливаться. На 11-й минуте Мартин Эдегор подхватил мяч в штрафной после заблокированного удара партнера и пробил — перекладина!



До перерыва "канониры" нанесли еще несколько ударов, включая заставившие вступить в игру Алиссона попытки Бена Уайта и Хаверца.



"Ливерпуль" впервые по-настоящему ответил на последней минуте первого тайма, когда партнеры вывели на удар по правому краю штрафной Трента Александер-Арнольда, а тот зарядил в перекладину.



После перерыва хозяева продолжил нагружать Алиссона и его защитников. Гости были сосредоточены на обороне, однажды огрызнувшись опасным, но неточным ударом Дарвина Нуньеса.



Свой следующий момент "красные" создали только на 77-й минуте, однако Рамсдейл не позволил отличиться Луису Диасу. Был назначен угловой, после которого Диогу Жота пробил головой в перекладину.



И все-таки "Ливерпуль" забил. На 80-й минуте Трент Александер-Арнольд подал штрафной с левого фланга, а Якуб Кивер головой поразил свои ворота — 0:1. Пытавшийся сыграть на выходе Рамсдейл до мяча не добрался.



У "Арсенала" оставалось еще более 10 минут, включая компенсированное время, но "канониры" никаких моментов в остатке матча не создали, если не считать попытку Нуньеса пробить по своим воротам.



Более того, на исходе компенсированного времени гости вывели на удар Диаса, и тот вколотил мяч в ближний угол ворот Рамсдейла из пределов штрафной — 0:2.



"Арсенал" имел значительное игровое преимущество и, конечно, был обязан забивать. У "канониров" в очередной раз не нашлось игрока, который сможет завершать создаваемые командой моменты, и на сей раз это обернулось вылетом из турнира.



"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)



Голы: Кивер 80 (авт), Диас 90.



"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер (Троссард 88), Эдегор, Райс, Жоржиньо (Нкетиа 81), Сака, Хаверц (Смит-Роу 88), Нелсон (Мартинелли 62).



"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх 59), Эллиотт (Брэдли 75), Джонс (Кларк 75), Гакпо (Жота 59), Нуньес, Диас.



Предупреждения: Салиба — Эллиотт, Кларк, Александер-Арнольд, Гравенберх.



