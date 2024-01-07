"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Не успев стартовать в Кубке Англии, "Арсенал" сразу же вылетел из турнира, проиграв дома "Ливерпулю" со счетом 0:2.
Защищать ворота "канониров" в этом матче вышел Аарон Рамсдейл, заменив Давида Райю. Жоржиньо и Кай Хаверц появились вместо Габриэля Мартинелли и Эдди Нкетиа.
"Красные" из-за болезни недосчитались своего капитана Виргила Ван Дейка, чье место в центре обороны занял Джарелл Куанса. Алексис Макаллистер, Харви Эллиотт и Коди Гакпо вышли вместо Доминика Собослаи, Ватару Эндо и Мохамеда Салаха.
"Арсенал" по-хозяйски начал матч и сразу стал пристреливаться. На 11-й минуте Мартин Эдегор подхватил мяч в штрафной после заблокированного удара партнера и пробил — перекладина!
До перерыва "канониры" нанесли еще несколько ударов, включая заставившие вступить в игру Алиссона попытки Бена Уайта и Хаверца.
"Ливерпуль" впервые по-настоящему ответил на последней минуте первого тайма, когда партнеры вывели на удар по правому краю штрафной Трента Александер-Арнольда, а тот зарядил в перекладину.
После перерыва хозяева продолжил нагружать Алиссона и его защитников. Гости были сосредоточены на обороне, однажды огрызнувшись опасным, но неточным ударом Дарвина Нуньеса.
Свой следующий момент "красные" создали только на 77-й минуте, однако Рамсдейл не позволил отличиться Луису Диасу. Был назначен угловой, после которого Диогу Жота пробил головой в перекладину.
И все-таки "Ливерпуль" забил. На 80-й минуте Трент Александер-Арнольд подал штрафной с левого фланга, а Якуб Кивер головой поразил свои ворота — 0:1. Пытавшийся сыграть на выходе Рамсдейл до мяча не добрался.
У "Арсенала" оставалось еще более 10 минут, включая компенсированное время, но "канониры" никаких моментов в остатке матча не создали, если не считать попытку Нуньеса пробить по своим воротам.
Более того, на исходе компенсированного времени гости вывели на удар Диаса, и тот вколотил мяч в ближний угол ворот Рамсдейла из пределов штрафной — 0:2.
"Арсенал" имел значительное игровое преимущество и, конечно, был обязан забивать. У "канониров" в очередной раз не нашлось игрока, который сможет завершать создаваемые командой моменты, и на сей раз это обернулось вылетом из турнира.
"Арсенал" — "Ливерпуль" — 0:2 (0:0)
Голы: Кивер 80 (авт), Диас 90.
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивер (Троссард 88), Эдегор, Райс, Жоржиньо (Нкетиа 81), Сака, Хаверц (Смит-Роу 88), Нелсон (Мартинелли 62).
"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, Куанса, Гомес, Макаллистер (Гравенберх 59), Эллиотт (Брэдли 75), Джонс (Кларк 75), Гакпо (Жота 59), Нуньес, Диас.
Предупреждения: Салиба — Эллиотт, Кларк, Александер-Арнольд, Гравенберх.
07.01.2024 21:25
Просмотров: 3846
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Последние комментарии:
"Ливерпуль" выбил "Арсенал" из Кубка Англии
Источник: http://fapl.ru/posts/105074/
более классная команда одержала закономерную победу, ожидаемый результат.
(ответить)
непонятно почему чёрлефаны больше всех тут прыгают на радостях от проигрыша Арсенала
(ответить)
https://www.youtube.com/watch?v=t7O8OlVuxXc
петух опущенный)
(ответить)
за 3 года дать ротете слить в унитаз пол миллиарда)))
ждем тоуни, аснлу не хватает напа
(ответить)
Не смотрел, но одобряю!
С победой, ggwp
(ответить)
Навернок георг и хаверц из челси в пусинал пошли за трофеями ахаххахаха
Конечно, челси им привил этот дух постоянных финалов, побед... А тут такое вхах
(ответить)
Всё дело в Артете
Весь Гвардиоловский запал из Сити прошёл, ничего нового сам не придумал.
Игроки бегают один тайм, а во втором истерят, т. к. сил нет и ничего ее получается.
(ответить)
гейбой, микспёсик, сракерок, ёбла к осмОтРУУУУУ))
(ответить)
Хоть бы тоуни в арс за 100ку....хоть бы хоть бЫ...
Апл тогда точно за аснлом
(ответить)
А я вам напоминаю, что аснл за последние 3 года в - 500 млн. Яхааааай баляяяяя
(ответить)
Ливерпуль молодцы, красиво обыграли нас на классе. Но главное не забывать, что чолсе88 обоссаный хуесос
(ответить)
Арсенал не православный клуб.
(ответить)
Теперь Арсенал потратит туеву хучу миллионов на напа, чтобы из топ-4 хотя бы не выпасть.
(ответить)
Кровью и потом, мать вашу!
С победой, красная армия!
Тяжёлый матч, шикарно разыгранная партия Клоппом, в очередной раз вырвал победу за счёт замен. Шикарная и надёжная игра всей обороны.
Мак Алистер, Нуньес и Диас худшие в составе Ливерпуля.
Респект Жоте и Гравенберху, ожившим игру и своими действиями сделали возможными голы Ливерпуля.
Респект Клоппу за своевременные перестановки и реакцию на выход Мартинелли, который обыграл трижды подуставшего Трента. Не побоялся выпустить юного Кларка против него, который в итоге проиграл только одно верховое единоборство и не был обыгран противниками.
Проблем в атаке очень много, но такие победы от того и слаще, что игра у команды не шла, а нужный результат был добыт. Очень приятно выбить конкурирующий за вершину Арсенал практически в боевом составе, продлив их серию поражений до трёх игр.
YNWA, товарищи!
(ответить)
Неплохой уик енд.
Жаль свитолина только проиграла(
(ответить)
Анониры это карма! Где там этот Пидаргор! YNWA!!!
(ответить)
07.01.2024 21:39 #
takernotagiver
Дятел, Салах и ван Дейк у вас. У нас Томиясу, Зинченко, Парти, Джезус. Так что иди проспись
Источник: http://fapl.ru/posts/105074/?c=1#c7878709
ЭТОТ ДОЛБАЕБ СРАВНИВАЕТ ТОМИЯСУ ЗИНЧЕНКО
С САЛАХОМ ВВД И СОБОСЛАИ УХАХАХАХАЭЭАЭАЭАЭАЭАЭАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХу колбасы ещё лз не было орууу
Какой же тупой лох Виталя)) сука ахаха
(ответить)
Итак, сегодня мы узнали, чио асеналу нужен
1) новый коач
2) еовый нап
3) новый хаверц
4) новый сезон
(ответить)
У гейсосала новая отмазка
Возили весь матч но не повезло ахахахахахахаха
(ответить)
Хаверц аснл
Маунт мю
Вернык петуч
Ахахах атакующее трио из финала лч оруууууууу
(ответить)
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