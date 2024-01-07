Гвардиола рад возвращению Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола порадовался возвращению в строй полузащитника Кевина Де Брюйне.

В воскресенье Де Брюйне сыграл впервые за почти пять месяцев, которые он пропустил, восстанавливаясь после операции на задней поверхности бедра.



Кевин вышел на заключительные полчаса матча 3-го раунда Кубка Англии против "Хаддерсфилда" и своей результативной передачей на Жереми Доку помог "Сити" оформить сверхубедительную победу 5:0. Гвардиола остался чрезвычайно доволен 32-летним бельгийцем.



"Мы невероятно довольны тем, что он вернулся, потому что Кевин помогает нам выигрывать матчи, и таких, как он, в мире всего несколько. Кевин исключителен, он уникален. Вы могли в этом убедиться по качеству его результативной передачи, когда мы забивали заключительный гол".



"Прежде я уже говорил, что накопить тренировки ему важнее, чем матчи. Против "Ньюкасла" у него будет еще одна возможность, а затем он сможет провести пару недель хороших тренировок в Абу-Даби".



"Он обладает особенной способностью что-нибудь предпринимать, и это непросто отыскать. При таком количестве бегущих игроков, как у нас сейчас, хорошо обладать парнем вроде него, который может делать передачи на открывание", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.