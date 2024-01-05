Галлахер хочет остаться в "Челси"

Полузащитник Конор Галлахер готов отвергнуть интерес других клубов и остаться в "Челси".

Сейчас у Галлахера остается только 18 месяцев по действующему контракту с "Челси", и пока нет никаких признаков того, что стороны договорятся о продлении сотрудничества.



Угроза лишиться Галлахера безо всякой компенсации и непростая ситуация с финансовым фейр-плей означают, что "Челси" готов выслушать предложения насчет Конора в это трансферное окно.



Однако The Guardian утверждает, что сам Галлахер не помышляет о смене клуба, а "Челси" не будет принуждать своего воспитанника к уходу в январе.



В этом сезоне Галлахер является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино, поэтому у 23-летнего англичанина нет особых причин уходить куда-либо — особенно в свете приближения Евро-2024.



Ожидается, что Галлахер останется в "Челси" минимум до лета — даже если кто-нибудь из заинтересованных клубов в этом месяце предложит 50 миллионов фунтов, в которые "синие" и оценивают Конора.