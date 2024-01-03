Галлахер хочет остаться в "Челси"

Полузащитник Конор Галлахер не хочет уходить из "Челси" в зимнее трансферное окно.

Ранее пресса сообщала, что "Челси" открыт к предложениям насчет Галлахера в январе, несмотря на то, что Конор является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне.



Дело в том, что "Челси" опасается увязнуть в переговорах о продлении истекающего через 18 месяцев контракта Галлахера, а вдобавок "синим" нужны деньги на приглашение забивного нападающего.



Одним из претендентов на Галлахера назывался "Тоттенхэм", однако Football.London утверждает, что сам Конор предпочитает остаться в "Челси", в системе которого он находится с восьми лет.



23-летний игрок сборной Англии доволен тем, как идут его дела в этом сезоне, и готов еще раз попытаться договориться с "Челси" о новом контракте.



Что касается Почеттино, то он также предпочел бы сохранить Галлахера. Однако главный тренер "Челси" уже неоднократно говорил, что окончательное решение примет руководство клуба.