Галлахер хочет остаться в "Челси"

Конор Галлахер Полузащитник Конор Галлахер не хочет уходить из "Челси" в зимнее трансферное окно.

Ранее пресса сообщала, что "Челси" открыт к предложениям насчет Галлахера в январе, несмотря на то, что Конор является ключевым игроком команды Маурисио Почеттино в этом сезоне.

Дело в том, что "Челси" опасается увязнуть в переговорах о продлении истекающего через 18 месяцев контракта Галлахера, а вдобавок "синим" нужны деньги на приглашение забивного нападающего.

Одним из претендентов на Галлахера назывался "Тоттенхэм", однако Football.London утверждает, что сам Конор предпочитает остаться в "Челси", в системе которого он находится с восьми лет.

23-летний игрок сборной Англии доволен тем, как идут его дела в этом сезоне, и готов еще раз попытаться договориться с "Челси" о новом контракте.

Что касается Почеттино, то он также предпочел бы сохранить Галлахера. Однако главный тренер "Челси" уже неоднократно говорил, что окончательное решение примет руководство клуба.


Метки Галлахер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.01.2024 10:00

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