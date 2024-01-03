Цоуфал недоволен своей контрактной ситуацией в "Вест Хэме"

Крайний защитник "Вест Хэма" Владимир Цоуфал недоволен своей контрактной ситуацией в лондонском клубе.

Цоуфал является ключевым игроком "Вест Хэма" в этом сезоне, выходя в стартовом составе на 19 из 20 матчей команды Дэвида Мойеса в Премьер-Лиге.



Некоторое время назад "Вест Хэм" воспользовался своей опцией и продлил контракт Цоуфала с зарплатой в 35,000 фунтов в неделю на 12 месяцев — до июня 2025.



Однако это совсем не то, на что рассчитывал Цоуфал. 31-летний чех надеялся получить новую сделку со значительной прибавкой к зарплате.



"Цуф определенно заслуживает более высокой зарплаты от клуба и нового долгосрочного контракта на улучшенных условиях за свою стабильную игру на протяжении длительного времени в футболке "Вест Хэма" впридачу к завоеванию трофея Лиги Конференций".



"Пока что, после проведенных переговоров, руководство "Вест Хэма" смотрит на это по-другому и лишь воспользовалось опцией по продлению контракта на один год. Цуф недоволен этим, потому что мы ожидали более выгодного предложения", — цитирует агента Кароля Киселя Daily Mirror.