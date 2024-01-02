"Ливерпуль" начал 2024 год с победы над "Ньюкаслом"

В первом матче Премьер-Лиги в 2024 году "Ливерпуль" одержал победу 4:2 над "Ньюкаслом" и оторвался на три очка во главе таблицы.

По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" на Boxing Day в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Доминик Собослаи, Кертис Джонс и Луис Диас, заменив Джарелла Куансу, Харви Эллиотта, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.



Главный тренер "сорок" Эдди Хау ограничился двумя перестановками в старте, бросив в бой Тино Ливраменто и Жоэлинтона, которые заменили Кирана Триппьера и Мигеля Альмирона.



Матч начался со штурма в исполнении хозяев. Лучший момент имел Дарвин Нуньес, который на 12-й минуте пробивал с границы вратарской, однако голкипер гостей Мартин Дубравка выручил свою команду.



На 18-й минуте Нуньес ворвался в чужую штрафную по центру и из-за опекавшего его защитника покатил налево Диасу, который поразил ворота. Однако система VAR подтвердила, что Дарвин залез в офсайд, поэтому гол не был засчитан.



Спустя пару минут VAR включилась вновь, потому что Диас упал в чужой штрафной после контакта с Дэном Берном. Был назначен пенальти, однако Дубравка отразил удар Мохамеда Салаха с 11-метровой отметки, а добивание Трента Александер-Арнольда оказалось неточным.



"Ливерпуль" ненадолго растерялся, но затем вновь принялся оказывать давление. На 36-й минуте Нуньес повторно вышел на ударную позицию, однако пробил прямо в Дубравку.



Тут же "Ньюкасл" провел свою контратаку, и Берн головой замкнул подачу с правого края штрафной. Однако в процессе этой комбинации Исак попал в офсайд — гол не был засчитан.



На 39-й минуте Александер-Арнольд отметился прострелом с правого фланга, почти с нулевого угла, и попал в перекладину.



В концовке тайма игра слегка отошла на второй тайм. Команды стали вести себя эмоционально, а рефери Энтони Тэйлор не смог взять под контроль проявления грубости.



Зато второй тайм начался с гола. Диас сделал передачу на правый край штрафной, откуда Нуньес прострелил во вратарскую, и Салаху лишь оставалось подставить ногу — 1:0.



"Красные" воодушевились и обрушили шквал атак на ворота Дубравки. Однако "сороки" не только выстояли, но и на 53-й минуте больно укололи соперника. Энтони Гордон классно сыграл на левом фланге, после чего отправил в прорыв Исака. Александер вышел на ударную позицию по краю штрафной и направил мяч над плечом Алиссона — 1:1.



Ничейный счет совершенно не устраивал "Ливерпуль", который принялся давить изо всех сил, однако Дубравка и его защитники действовали выше всяких похвал.



Тем не менее, на 74-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Сыграв в стенку с Салахом, Диогу Жота вывел Джонса на пустые ворота — 2:1.



А на 78-й минуте гости пропустили в третий раз. Салах с правого фланга вырезал передачу на границу вратарской, откуда Гакпо корявым ударом отправил мяч в сетку — 3:1.



На 81-й минуте "Ньюкасл" вновь сделал разницу в счете минимальной, потому что Свен Ботман головой замкнул подачу Шоном Лонгстаффом углового — 3:2.



Надежда "сорок" продержалась недолго. На 84-й минуте Дубравка фолом остановил выход на ворота Жоты, и Тэйлор назначил пенальти. На сей раз Салах не промахнулся — 4:2. На этом игра окончательно успокоилась.



Даже играя вторым номером, обескровленный "Ньюкасл" достойным образом противостоял "Ливерпулю". Однако "сорокам" не хватило сил на весь матч, и "красные" дожали своего неуступчивого соперника.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче