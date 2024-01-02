"Ливерпуль" начал 2024 год с победы над "Ньюкаслом"

Мохамед Салах В первом матче Премьер-Лиги в 2024 году "Ливерпуль" одержал победу 4:2 над "Ньюкаслом" и оторвался на три очка во главе таблицы.

По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" на Boxing Day в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Доминик Собослаи, Кертис Джонс и Луис Диас, заменив Джарелла Куансу, Харви Эллиотта, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.

Главный тренер "сорок" Эдди Хау ограничился двумя перестановками в старте, бросив в бой Тино Ливраменто и Жоэлинтона, которые заменили Кирана Триппьера и Мигеля Альмирона.

Матч начался со штурма в исполнении хозяев. Лучший момент имел Дарвин Нуньес, который на 12-й минуте пробивал с границы вратарской, однако голкипер гостей Мартин Дубравка выручил свою команду.

На 18-й минуте Нуньес ворвался в чужую штрафную по центру и из-за опекавшего его защитника покатил налево Диасу, который поразил ворота. Однако система VAR подтвердила, что Дарвин залез в офсайд, поэтому гол не был засчитан.

Спустя пару минут VAR включилась вновь, потому что Диас упал в чужой штрафной после контакта с Дэном Берном. Был назначен пенальти, однако Дубравка отразил удар Мохамеда Салаха с 11-метровой отметки, а добивание Трента Александер-Арнольда оказалось неточным.

"Ливерпуль" ненадолго растерялся, но затем вновь принялся оказывать давление. На 36-й минуте Нуньес повторно вышел на ударную позицию, однако пробил прямо в Дубравку.

Тут же "Ньюкасл" провел свою контратаку, и Берн головой замкнул подачу с правого края штрафной. Однако в процессе этой комбинации Исак попал в офсайд — гол не был засчитан.

На 39-й минуте Александер-Арнольд отметился прострелом с правого фланга, почти с нулевого угла, и попал в перекладину.

В концовке тайма игра слегка отошла на второй тайм. Команды стали вести себя эмоционально, а рефери Энтони Тэйлор не смог взять под контроль проявления грубости.

Зато второй тайм начался с гола. Диас сделал передачу на правый край штрафной, откуда Нуньес прострелил во вратарскую, и Салаху лишь оставалось подставить ногу — 1:0.

"Красные" воодушевились и обрушили шквал атак на ворота Дубравки. Однако "сороки" не только выстояли, но и на 53-й минуте больно укололи соперника. Энтони Гордон классно сыграл на левом фланге, после чего отправил в прорыв Исака. Александер вышел на ударную позицию по краю штрафной и направил мяч над плечом Алиссона — 1:1.

Ничейный счет совершенно не устраивал "Ливерпуль", который принялся давить изо всех сил, однако Дубравка и его защитники действовали выше всяких похвал.

Тем не менее, на 74-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Сыграв в стенку с Салахом, Диогу Жота вывел Джонса на пустые ворота — 2:1.

А на 78-й минуте гости пропустили в третий раз. Салах с правого фланга вырезал передачу на границу вратарской, откуда Гакпо корявым ударом отправил мяч в сетку — 3:1.

На 81-й минуте "Ньюкасл" вновь сделал разницу в счете минимальной, потому что Свен Ботман головой замкнул подачу Шоном Лонгстаффом углового — 3:2.

Надежда "сорок" продержалась недолго. На 84-й минуте Дубравка фолом остановил выход на ворота Жоты, и Тэйлор назначил пенальти. На сей раз Салах не промахнулся — 4:2. На этом игра окончательно успокоилась.

Даже играя вторым номером, обескровленный "Ньюкасл" достойным образом противостоял "Ливерпулю". Однако "сорокам" не хватило сил на весь матч, и "красные" дожали своего неуступчивого соперника.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 01:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. sausage 02.01.2024 01:52 # sausage
    Едем дальше. Впереди подряд два кубковых матча с перерывом в два дня: Арсенал в КА и Фулхэм в КЛ. Кстати с канонирами Салах мог бы и сыграть ещё. Куда он так ломанулся? Или может у Египта игра контрольная перед началом Кубка?

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  2. ian 02.01.2024 01:42 # ian
    Шейхи с купленными судьями и тратами в лярды не могут первую строчку удержать
    Не представляю, как бы гегемонил Сити возглавь их Юрген, а не шарлатанка Пеппа

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  3. kellborn 02.01.2024 01:41 # kellborn
    Видимо американским владельцам Ливерпуля надоело смотреть как судьи уничтожают их команду и они в кое то веки решили проплатить судейскому корпусу сами. Ну и сразу результат на табло как видим - незафиксированный офсайд Гапко и левый пеналь на Жоте. Будьте здрасьте, как говорится.

    Но тут ключевой вопрос хватит ли этим жмотам денег, хотя бы на ещё матчей 5 до конца сезона. Особенно когда Салах уедет на Африку нужны будут непростые судейские решения в пользу Ливерпуля. То что арабы из Сити уже за каждый матч до конца сезона занесли - сомнений нет. Так что тут уже на поле ничего не решается. Не знаю к чему вы тут аналитику развели. Главный вопрос - хватит ли денег на покупку матчей Ливерпулю, или не хватит.

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  4. girasimus 02.01.2024 01:37 # girasimus
    Пенсы смотрю все довольные, хейтить нет сил.

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  5. girasimus 02.01.2024 01:28 # girasimus
    Завтра молотки с чайками играют в ничью и скум на 8-м месте)

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  6. narcot 02.01.2024 01:26 # narcot
    пеналь крик)

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  7. fiezzo 02.01.2024 01:24 # fiezzo
    Россия
    Путин
    Ливерпуль

    Ждем в 2024 АПЛ и Одессу

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  8. gerrard08 02.01.2024 01:19 # gerrard08
    Много эмоций от матча.
    В первую очередь нет сил уже терпеть эту тварь уругвайскую. Скатина порит абсолютно любые моменты в каждом матче.
    Должны были забить штук 8 наверное. По хг думаю где-то 6 набили. Реализация и судья продолжают нас топить. Благо типы с замены перевернули игру и начали создавать голы. Жота великолепный, абсолютно точно второй выбор в основу нападения, когда здоров. Так же отмечу охуенную игру Мо, Эндо, линию защиты и Джонса. Диаз тоже сегодня был очень хорош.
    Касл конечно говнари те еще, играли очень грязно и забили наверное с 0.4 суммарного хг 2 гола. Ну и тейлор пополняет колекцию кончей которые почти все спорные решения принимает против нас.

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  9. ziyod 02.01.2024 01:16 # ziyod
    Жоелингтона надо было удалять. Каким то чудом этот мудак сыграл до конца. Но судя компенсировал своего ошибку с пенкой. Хотя там 80% было пенка.
    Нуньес ещё долго будет играть нам на нервы.
    Главное победа и поздравляю всех

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  10. takernotagiver 02.01.2024 01:14 # takernotagiver
    Ливерпуль в начале каждой своей игры: "Судья, когда там уже пена обещанная? Заебал)")

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  11. sausage 02.01.2024 01:12 # sausage
    Тейлор - хуесос, с нихуя на жк посадил Диаза и Трента, сам их спровоцировав своим непрофессионализмом.

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  12. sausage 02.01.2024 01:10 # sausage
    Ливерпуль всегда даёт шоу. Телевизионщики вместе с остальными клубами молиться на них должны, так как бабло течёт в АПЛ из-за таких матчей.

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  13. brown-ale 02.01.2024 01:09 # brown-ale
    Обидно. Могли цеплять очко как нефиг делать, но Тейлор козлина, нарисовал два пенальти. Дельфины Клоппа...

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  14. sausage 02.01.2024 01:08 # sausage
    01.01.2024 13:48 # удалить
    sausage

    С Салаха в качестве аривидерчи 2 гола или как минимум гол+гп

    Источник: http://fapl.ru/posts/104948/?c=1#c7876399

    Фараон перевыполнил) Удачи Мо в Кубке Африки! И главное без травм.

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  15. apl-nash 02.01.2024 01:08 # apl-nash
    Отличная игра и отличная победа. С Победой, красная братва!

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  16. skydreams 02.01.2024 01:07 # skydreams
    YNWA красные братья!!! движемся вперёд

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  17. b84 02.01.2024 01:07 # b84
    просто чемпики
    YNWA

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  18. sausage 02.01.2024 01:07 # sausage
    Всё происходит, как я и предсказывал. Ньюкасл выстоял и каким-то чудом отскочил в первом тайме, а во втором посыпался. Голы сорок - типичное распиздяйство красных в обороне. А самое прикольное и в качестве струи на бестолковки хейтеров - это то, что при всём этом распиздяйстве, Ливерпуль всё равно на сегодняшний момент пропустил меньше всех в АПЛ)

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  19. hammersmith 02.01.2024 01:04 # hammersmith
    Ну тут предсказуемая победа только пенсы и всякий скам типа хахлов и их подстилок сомневался в результате.

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  20. skychnie-oboi 02.01.2024 01:03 # skychnie-oboi
    Рекорд ПО ХГ - должны были выносить этот мусор 7-0.

    Голы НЮ забил рандомные из ничего просто шарагу пинбольную.

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