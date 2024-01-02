"Ливерпуль" начал 2024 год с победы над "Ньюкаслом"
В первом матче Премьер-Лиги в 2024 году "Ливерпуль" одержал победу 4:2 над "Ньюкаслом" и оторвался на три очка во главе таблицы.
По сравнению с победой 0:2 над "Бернли" на Boxing Day в стартовый состав "красных" вернулись Ибраима Конате, Доминик Собослаи, Кертис Джонс и Луис Диас, заменив Джарелла Куансу, Харви Эллиотта, Райана Гравенберха и Коди Гакпо.
Главный тренер "сорок" Эдди Хау ограничился двумя перестановками в старте, бросив в бой Тино Ливраменто и Жоэлинтона, которые заменили Кирана Триппьера и Мигеля Альмирона.
Матч начался со штурма в исполнении хозяев. Лучший момент имел Дарвин Нуньес, который на 12-й минуте пробивал с границы вратарской, однако голкипер гостей Мартин Дубравка выручил свою команду.
На 18-й минуте Нуньес ворвался в чужую штрафную по центру и из-за опекавшего его защитника покатил налево Диасу, который поразил ворота. Однако система VAR подтвердила, что Дарвин залез в офсайд, поэтому гол не был засчитан.
Спустя пару минут VAR включилась вновь, потому что Диас упал в чужой штрафной после контакта с Дэном Берном. Был назначен пенальти, однако Дубравка отразил удар Мохамеда Салаха с 11-метровой отметки, а добивание Трента Александер-Арнольда оказалось неточным.
"Ливерпуль" ненадолго растерялся, но затем вновь принялся оказывать давление. На 36-й минуте Нуньес повторно вышел на ударную позицию, однако пробил прямо в Дубравку.
Тут же "Ньюкасл" провел свою контратаку, и Берн головой замкнул подачу с правого края штрафной. Однако в процессе этой комбинации Исак попал в офсайд — гол не был засчитан.
На 39-й минуте Александер-Арнольд отметился прострелом с правого фланга, почти с нулевого угла, и попал в перекладину.
В концовке тайма игра слегка отошла на второй тайм. Команды стали вести себя эмоционально, а рефери Энтони Тэйлор не смог взять под контроль проявления грубости.
Зато второй тайм начался с гола. Диас сделал передачу на правый край штрафной, откуда Нуньес прострелил во вратарскую, и Салаху лишь оставалось подставить ногу — 1:0.
"Красные" воодушевились и обрушили шквал атак на ворота Дубравки. Однако "сороки" не только выстояли, но и на 53-й минуте больно укололи соперника. Энтони Гордон классно сыграл на левом фланге, после чего отправил в прорыв Исака. Александер вышел на ударную позицию по краю штрафной и направил мяч над плечом Алиссона — 1:1.
Ничейный счет совершенно не устраивал "Ливерпуль", который принялся давить изо всех сил, однако Дубравка и его защитники действовали выше всяких похвал.
Тем не менее, на 74-й минуте "Ньюкасл" дрогнул. Сыграв в стенку с Салахом, Диогу Жота вывел Джонса на пустые ворота — 2:1.
А на 78-й минуте гости пропустили в третий раз. Салах с правого фланга вырезал передачу на границу вратарской, откуда Гакпо корявым ударом отправил мяч в сетку — 3:1.
На 81-й минуте "Ньюкасл" вновь сделал разницу в счете минимальной, потому что Свен Ботман головой замкнул подачу Шоном Лонгстаффом углового — 3:2.
Надежда "сорок" продержалась недолго. На 84-й минуте Дубравка фолом остановил выход на ворота Жоты, и Тэйлор назначил пенальти. На сей раз Салах не промахнулся — 4:2. На этом игра окончательно успокоилась.
Даже играя вторым номером, обескровленный "Ньюкасл" достойным образом противостоял "Ливерпулю". Однако "сорокам" не хватило сил на весь матч, и "красные" дожали своего неуступчивого соперника.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
02.01.2024 01:00
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Последние комментарии:
Едем дальше. Впереди подряд два кубковых матча с перерывом в два дня: Арсенал в КА и Фулхэм в КЛ. Кстати с канонирами Салах мог бы и сыграть ещё. Куда он так ломанулся? Или может у Египта игра контрольная перед началом Кубка?
(ответить)
Шейхи с купленными судьями и тратами в лярды не могут первую строчку удержать
Не представляю, как бы гегемонил Сити возглавь их Юрген, а не шарлатанка Пеппа
(ответить)
Видимо американским владельцам Ливерпуля надоело смотреть как судьи уничтожают их команду и они в кое то веки решили проплатить судейскому корпусу сами. Ну и сразу результат на табло как видим - незафиксированный офсайд Гапко и левый пеналь на Жоте. Будьте здрасьте, как говорится.
Но тут ключевой вопрос хватит ли этим жмотам денег, хотя бы на ещё матчей 5 до конца сезона. Особенно когда Салах уедет на Африку нужны будут непростые судейские решения в пользу Ливерпуля. То что арабы из Сити уже за каждый матч до конца сезона занесли - сомнений нет. Так что тут уже на поле ничего не решается. Не знаю к чему вы тут аналитику развели. Главный вопрос - хватит ли денег на покупку матчей Ливерпулю, или не хватит.
(ответить)
Пенсы смотрю все довольные, хейтить нет сил.
(ответить)
Завтра молотки с чайками играют в ничью и скум на 8-м месте)
(ответить)
пеналь крик)
(ответить)
Россия
Путин
Ливерпуль
Ждем в 2024 АПЛ и Одессу
(ответить)
Много эмоций от матча.
В первую очередь нет сил уже терпеть эту тварь уругвайскую. Скатина порит абсолютно любые моменты в каждом матче.
Должны были забить штук 8 наверное. По хг думаю где-то 6 набили. Реализация и судья продолжают нас топить. Благо типы с замены перевернули игру и начали создавать голы. Жота великолепный, абсолютно точно второй выбор в основу нападения, когда здоров. Так же отмечу охуенную игру Мо, Эндо, линию защиты и Джонса. Диаз тоже сегодня был очень хорош.
Касл конечно говнари те еще, играли очень грязно и забили наверное с 0.4 суммарного хг 2 гола. Ну и тейлор пополняет колекцию кончей которые почти все спорные решения принимает против нас.
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Жоелингтона надо было удалять. Каким то чудом этот мудак сыграл до конца. Но судя компенсировал своего ошибку с пенкой. Хотя там 80% было пенка.
Нуньес ещё долго будет играть нам на нервы.
Главное победа и поздравляю всех
(ответить)
Ливерпуль в начале каждой своей игры: "Судья, когда там уже пена обещанная? Заебал)")
(ответить)
Тейлор - хуесос, с нихуя на жк посадил Диаза и Трента, сам их спровоцировав своим непрофессионализмом.
(ответить)
Ливерпуль всегда даёт шоу. Телевизионщики вместе с остальными клубами молиться на них должны, так как бабло течёт в АПЛ из-за таких матчей.
(ответить)
Обидно. Могли цеплять очко как нефиг делать, но Тейлор козлина, нарисовал два пенальти. Дельфины Клоппа...
(ответить)
01.01.2024 13:48 # удалить
sausage
С Салаха в качестве аривидерчи 2 гола или как минимум гол+гп
Источник: http://fapl.ru/posts/104948/?c=1#c7876399
Фараон перевыполнил) Удачи Мо в Кубке Африки! И главное без травм.
(ответить)
Отличная игра и отличная победа. С Победой, красная братва!
(ответить)
YNWA красные братья!!! движемся вперёд
(ответить)
просто чемпики
YNWA
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Всё происходит, как я и предсказывал. Ньюкасл выстоял и каким-то чудом отскочил в первом тайме, а во втором посыпался. Голы сорок - типичное распиздяйство красных в обороне. А самое прикольное и в качестве струи на бестолковки хейтеров - это то, что при всём этом распиздяйстве, Ливерпуль всё равно на сегодняшний момент пропустил меньше всех в АПЛ)
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Ну тут предсказуемая победа только пенсы и всякий скам типа хахлов и их подстилок сомневался в результате.
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Рекорд ПО ХГ - должны были выносить этот мусор 7-0.
Голы НЮ забил рандомные из ничего просто шарагу пинбольную.
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