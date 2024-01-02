"Бирмингем" решил уволить Уэйна Руни

Уэйн Руни Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" принял решение уволить своего главного тренера Уэйна Руни.

Руни возглавил "Бирмингем" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт Уэйна с клубом второго английского дивизиона был рассчитан на три с половиной года.

Руни сразу же обозначил цель по выходу в Премьер-Лигу, однако с тех пор "Бирмингем" опустился с шестого на 20-е место в Премьер-Лиге, выиграв только два из 15 своих матчей при Уэйне (9 поражений).

Накануне вечером "Бирмингем" был разгромлен "Лидсом" со счетом 3:0, оказавшись в шести очках от зоны вылета Чемпионшипа. Это стало последней каплей для боссов клуба, и сегодня увольнение Руни будет официально подтверждено, сообщает Sky Sports.

Таким образом, 38-летний англичанин, лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед", продержался в "Бирмингеме" только 83 дня.


Метки Бирмингем, Руни, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 02.01.2024 14:00

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Последние комментарии:




  1. civilsin 02.01.2024 15:10 # civilsin
    Это история для рейтингов неадекватных менеджерских решений. При Джоне Юстасе команда шла на 6 месте с реальными шансами на борьбу за выход в АПЛ. Но решили нанять медийную рожу и свалились к борьбе за выживание. Сейчас Юстас так и не нашёл новую команду, может, стоит извиниться и попросить вернуться

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  2. xxa 02.01.2024 15:02 # xxa
    Шреку место в мю. Середняк должен тренировать середняк.

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  3. gerrard08 02.01.2024 14:39 # gerrard08
    Ну офк, чему можно бы мог научить его алкаш физрук? Только запойному буханию.

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  4. narcot 02.01.2024 14:16 # narcot
    наконец-то алкаш идёт нахуй

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