"Бирмингем" решил уволить Уэйна Руни
Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" принял решение уволить своего главного тренера Уэйна Руни.
Руни возглавил "Бирмингем" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт Уэйна с клубом второго английского дивизиона был рассчитан на три с половиной года.
Руни сразу же обозначил цель по выходу в Премьер-Лигу, однако с тех пор "Бирмингем" опустился с шестого на 20-е место в Премьер-Лиге, выиграв только два из 15 своих матчей при Уэйне (9 поражений).
Накануне вечером "Бирмингем" был разгромлен "Лидсом" со счетом 3:0, оказавшись в шести очках от зоны вылета Чемпионшипа. Это стало последней каплей для боссов клуба, и сегодня увольнение Руни будет официально подтверждено, сообщает Sky Sports.
Таким образом, 38-летний англичанин, лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед", продержался в "Бирмингеме" только 83 дня.
02.01.2024 14:00
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Это история для рейтингов неадекватных менеджерских решений. При Джоне Юстасе команда шла на 6 месте с реальными шансами на борьбу за выход в АПЛ. Но решили нанять медийную рожу и свалились к борьбе за выживание. Сейчас Юстас так и не нашёл новую команду, может, стоит извиниться и попросить вернуться
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Шреку место в мю. Середняк должен тренировать середняк.
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Ну офк, чему можно бы мог научить его алкаш физрук? Только запойному буханию.
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наконец-то алкаш идёт нахуй
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