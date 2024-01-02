"Бирмингем" решил уволить Уэйна Руни

Клуб Чемпионшипа "Бирмингем" принял решение уволить своего главного тренера Уэйна Руни.

Руни возглавил "Бирмингем" только 11 октября, вскоре после своего расставания с "Ди Си Юнайтед" из МЛС. Контракт Уэйна с клубом второго английского дивизиона был рассчитан на три с половиной года.



Руни сразу же обозначил цель по выходу в Премьер-Лигу, однако с тех пор "Бирмингем" опустился с шестого на 20-е место в Премьер-Лиге, выиграв только два из 15 своих матчей при Уэйне (9 поражений).



Накануне вечером "Бирмингем" был разгромлен "Лидсом" со счетом 3:0, оказавшись в шести очках от зоны вылета Чемпионшипа. Это стало последней каплей для боссов клуба, и сегодня увольнение Руни будет официально подтверждено, сообщает Sky Sports.



Таким образом, 38-летний англичанин, лучший бомбардир в истории "Манчестер Юнайтед", продержался в "Бирмингеме" только 83 дня.