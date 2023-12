Светская хроника за вторник

"Манчестер Юнайтед" заинтересовался Джошуа Зиркзее. Беньямин Шешко готов отправиться в Премьер-Лигу. "Тоттенхэм" следит за Домиником Соланке. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

У "Манчестер Юнайтед" нет намерения по продаже нападающего Антони Мартиаля в январе. (Fabrizio Romano)



На радаре у "Юнайтед" находится 22-летний нападающий "Болоньи" Джошуа Зиркзее, оцениваемый в 30-35 миллионов фунтов. (Sport1)



Нападающий "РБ Лейпциг" Беньямин Шешко, вызывающий интерес у "Юнайтед", "Арсенала", "Челси" и "Ньюкасла", открыт к переезду в Премьер-Лигу в январе. (90min)



У "Ливерпуля" есть около 40 млн. фунтов на зимние трансферы, и весь этот бюджет может быть потрачен на защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу. (Daily Mirror)



"Ливерпуль" определил вингера "Милана" Рафаэла Леау "идеальным преемником" для Садио Мане и может предложить Луиса Диаса взамен. (Francois Plateau)



"Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" заинтересованы в приобретении нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни. (The Guardian)



"Тоттенхэму" и "Ньюкаслу" было сказано забыть о защитнике "Кристал Пэлас" Марке Гехи. (The Sun)



"Тоттенхэм" внимательно следит за нападающим "Борнмута" Домиником Соланке. (The Sun)



"Тоттенхэм" хотел бы приобрести нападающего "Фейеноорда" Сантьяго Хименеса в январе. (Rudy Galetti)



"Байер" не продаст защитником Джонатана Та и Пьеро Инкапье в клубы Премьер-Лиги в январе. (Kicker)



"Астон Вилла" находится среди клубов, проявляющих интерес к нападающему "Лидса" Крисенсио Саммервиллу, который забил 10 голов и отдал пять результативных передач с октября. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" сообщил "Барселоне", что выкуп защитника Жоау Канселу будет стоить более 26 млн. фунтов. (Sport)



"Рома" сделала запрос насчет аренды защитника "Челси" Трево Чалобы. (Daily Mirror)



Другое



Нападающий "Баварии" Харри Кейн, наконец, съехал из отеля, в котором жил с момента своего трансфера из "Тоттенхэма". (Daily Star)



Нападающий "Хетафе" Мейсон Гринвуд с подругой вернулся в Британию встречать Рождество. (The Sun)



Нападающий "Сити" Эрлинг Холанд нарядился на Рождество в шелковую пижаму. (The Sun)



Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон оплатил обеды 150 бездомным на Рождество. (Fabrizio Romano)



Мусульмане обиделись на нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха из-за семейного фото в социальной сети из под рождественской елки. (Daily Mail)