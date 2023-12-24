Цимикас получил перелом ключицы в столкновении с Клоппом

Левый защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас получил перелом ключицы в матче Премьер-Лиги против "Арсенала".

Субботний матч Премьер-Лиги на "Энфилде" был завершен для Цимикаса уже в первом тайме, когда после борьбы с вингером "Арсенала" Букайо Сака Костас отлетел в своего главного тренера Юргена Клоппа.



Это становится огромной потерей для "Ливерпуля", потому что в лазарете с травмой плеча остается Энди Робертсон, которого 27-летний грек и подменял последние недели.



"Конечно, меня задело. Мне не было больно, но я надеялся, что Костас будет в порядке. Я бы с радостью отдал ему свою ключицу, чтобы он вернулся в строй. Это не круто, когда подобное случается прямо перед тобой, и ты участвуешь в этом. Я даже не был уверен, что случилось и упал ли я на него. Мне не было приятно это наблюдать".



"Проблема Костаса Цимикаса с ключицей значительно затмила результат. Это определенно перелом, и он выбыл надолго. Что касается остальных проблем, то мы еще просмотрим. Нам это тяжело проглотить, учитывая ситуацию с Роббо", — цитирует Клоппа The Independent.