Джеррард: "Сака не может жаловаться насчет этого"
Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард ответил на претензии вингера "Арсенала" Букайо Сака по повожу грубой игры его команды.
Забив единственный в субботнем матче на "Вилла Парк" гол, Сака обратился к рефери и попросил жестче наказывать игроков, которые идут на умышленную грубость.
Глядя на эту ситуацию с позиции ветерана английского футбола, Джеррард чувствует, что Сака заблуждается. Стивен уверен, что со временем к Букайо придет понимание.
"Слушайте, это часть игры. Когда я проверял последний раз, футбол не перестал быть контактным видом спорта. Здесь разрешены отборы, физические контакты, проявление агрессии".
"Он (Сака) хороший игрок, выдающийся талант. Я люблю его. Но он не может жаловаться насчет этого. Таков футбол".
"Я сижу здесь сейчас с шурупами в области свои бедер. Я перенес около 16 операций. В данный момент мне даже тяжело заниматься в тренажерном зале. Такой ценой зарабатывают на жизнь в английском футболе. Он научится и научится быстро", — цитирует Джеррарда Daily Mail.
21.03.2022 09:00
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