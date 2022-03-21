Джеррард: "Сака не может жаловаться насчет этого"

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард ответил на претензии вингера "Арсенала" Букайо Сака по повожу грубой игры его команды.

Забив единственный в субботнем матче на "Вилла Парк" гол, Сака обратился к рефери и попросил жестче наказывать игроков, которые идут на умышленную грубость.



Глядя на эту ситуацию с позиции ветерана английского футбола, Джеррард чувствует, что Сака заблуждается. Стивен уверен, что со временем к Букайо придет понимание.



"Слушайте, это часть игры. Когда я проверял последний раз, футбол не перестал быть контактным видом спорта. Здесь разрешены отборы, физические контакты, проявление агрессии".



"Он (Сака) хороший игрок, выдающийся талант. Я люблю его. Но он не может жаловаться насчет этого. Таков футбол".



"Я сижу здесь сейчас с шурупами в области свои бедер. Я перенес около 16 операций. В данный момент мне даже тяжело заниматься в тренажерном зале. Такой ценой зарабатывают на жизнь в английском футболе. Он научится и научится быстро", — цитирует Джеррарда Daily Mail.