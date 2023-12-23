Осимхен не приедет в Премьер-Лигу в январе

Виктор Осимхен заключил новый контракт с "Наполи", что практически исключает переезд нигерийского нападающего в Премьер-Лигу в зимнее трансферное окно.

Осимхен считается целью номер один "Челси" среди нападающих. Также Виктора связывали с переходом в "Арсенал".



Однако в субботу 24-летний нигериец, чей предыдущий контракт истекал в 2025 году, связал свое будущее с "Наполи" до июня 2026.



Как сообщает The Guardian, "Наполи" увеличил зарплату Осимхена более чем вдвое — до 10 миллионов евро (8.7 млн. фунтов). Также новый контракт устанавливает фиксированную стоимость выкупа Виктора за сумму в диапазоне 120-130 (104-113) млн. евро.



Ожидается, что теперь Осимхен доиграет этот сезон в "Наполи", после чего определится со своим долгосрочным будущим.



Добавим, в прошлом сезоне Серии А Осимхен забил 26 голов и принес "Наполи" титул, тогда как в этой кампании итальянского первенства Виктор пока отличился только семь раз.