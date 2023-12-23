Тен Хаг: "Мы доминировали над "Вест Хэмом" и контролировали игру"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда доминировала над "Вест Хэмом", несмотря на поражение 2:0.
В субботу "Юнайтед" в четвертом матче кряду не смог забить, и реализация моментов — единственное, что напрягает Тен Хага в игре "красных дьяволов" на Лондонском стадионе.
"Думаю, мы контролировали игру, ничего не позволяя "Вест Хэму". Мы так доминировали при розыгрыше мяча, а также создавали моменты с помощью быстрых переходов в атаку. Думаю, первые три момента в матче были нашими — мы должны были их использовать".
"Это была убедительная игра, но мы не забили. Думаю, мы контролировали игру. Ты выигрываешь матч, только если забиваешь".
"Да, думаю, мы полностью контролировали игру с мячом и без мяча. Думаю, мы ничего не позволили сопернику до 72-й минуты, когда мы на мгновение выключились из игры", — цитирует Тен Хага BeIN Sports.
23.12.2023 19:00
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Последние комментарии:
доминатор 2.0))
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xG 1.5 - 0.8
найс доминация
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Кто-нибудь объясните ему, что в АПЛ надо не доминировать на футбольном поле, а стабильно набирать очки и бороться за чемпионство.
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Это БДСМ или куколдизм?
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Очередной доминатор
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Доминировали так что соснули.
Бывает....
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Убеждай себя дальше.
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