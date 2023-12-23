Тен Хаг: "Мы доминировали над "Вест Хэмом" и контролировали игру"

Эрик Тен Хаг Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда доминировала над "Вест Хэмом", несмотря на поражение 2:0.

В субботу "Юнайтед" в четвертом матче кряду не смог забить, и реализация моментов — единственное, что напрягает Тен Хага в игре "красных дьяволов" на Лондонском стадионе.

"Думаю, мы контролировали игру, ничего не позволяя "Вест Хэму". Мы так доминировали при розыгрыше мяча, а также создавали моменты с помощью быстрых переходов в атаку. Думаю, первые три момента в матче были нашими — мы должны были их использовать".

"Это была убедительная игра, но мы не забили. Думаю, мы контролировали игру. Ты выигрываешь матч, только если забиваешь".

"Да, думаю, мы полностью контролировали игру с мячом и без мяча. Думаю, мы ничего не позволили сопернику до 72-й минуты, когда мы на мгновение выключились из игры", — цитирует Тен Хага BeIN Sports.


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 23.12.2023 19:00

Количество просмотров Просмотров: 1068

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  1. scauzer11 23.12.2023 20:00 # scauzer11
    доминатор 2.0))

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  2. wilegend 23.12.2023 19:50 # wilegend
    xG 1.5 - 0.8

    найс доминация

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  3. empry 23.12.2023 19:21 # empry
    Кто-нибудь объясните ему, что в АПЛ надо не доминировать на футбольном поле, а стабильно набирать очки и бороться за чемпионство.

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  4. brown-ale 23.12.2023 19:11 # brown-ale
    Это БДСМ или куколдизм?

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  5. hunter022 23.12.2023 19:06 # hunter022
    Очередной доминатор

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  6. vanich 23.12.2023 19:04 # vanich
    Доминировали так что соснули.
    Бывает....

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  7. lahmatyj 23.12.2023 19:01 # lahmatyj
    Убеждай себя дальше.

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