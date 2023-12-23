Тен Хаг: "Мы доминировали над "Вест Хэмом" и контролировали игру"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда доминировала над "Вест Хэмом", несмотря на поражение 2:0.

В субботу "Юнайтед" в четвертом матче кряду не смог забить, и реализация моментов — единственное, что напрягает Тен Хага в игре "красных дьяволов" на Лондонском стадионе.



"Думаю, мы контролировали игру, ничего не позволяя "Вест Хэму". Мы так доминировали при розыгрыше мяча, а также создавали моменты с помощью быстрых переходов в атаку. Думаю, первые три момента в матче были нашими — мы должны были их использовать".



"Это была убедительная игра, но мы не забили. Думаю, мы контролировали игру. Ты выигрываешь матч, только если забиваешь".



"Да, думаю, мы полностью контролировали игру с мячом и без мяча. Думаю, мы ничего не позволили сопернику до 72-й минуты, когда мы на мгновение выключились из игры", — цитирует Тен Хага BeIN Sports.