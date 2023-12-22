Джеймс подтвердил, что перенес операцию

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс подтвердил, что перенес операцию на задней поверхности бедра, а заодно ответил своим критикам.

Напомним, Джеймс был вынужденно заменен уже на 27-й минуте проигранного "Челси" матча Премьер-Лиги против "Эвертона" 10 декабря (2:0).

В последние годы проблемы с задней поверхностью бедра стали практически хроническими для Джеймса, и после тщательных консультаций Рис решился на операцию.

Ранее пропустив уже почти два месяца этого сезона, теперь 24-летний защитник сборной Англии будет отсутствовать еще три-четыре месяца.

Своей повышенной травматичностью Джеймс, который из-за проблем с коленом пропустил ЧМ-2022 в Катаре, вызвал негативную реакцию со стороны фанатов, и Рис не оставил без внимания многочисленные сообщения с критикой и оскорблениями.

"Футбольный мир знал, что я получил травму, но в этот потребовалось немного больше времени, чтобы определить лучший вариант и решиться на процедуру".

"Сегодня я перенес операцию, чтобы попытаться решить свои повторяющиеся проблемы с задней поверхностью бедра. Восстановление уже стартовало, физическое и душевное. С момента этой травмы я получил большую поддержку — значительно больше, чем ненависти и негатива".

"Поверьте мне, я не хотел травмироваться. Я счастливее всего, когда играю в футбол. Благодаря понимающим людям, которые поддерживают меня, несмотря на взлеты и падения, я преодолею этот длинный путь. Всех благ", — написал Джеймс в инстаграме.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.12.2023 07:00

Количество просмотров Просмотров: 402

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. g3ndalf 22.12.2023 07:47 # g3ndalf
    Хуля толку? Если ты калич, то им и останешься.

    (ответить)

  2. largo-winch 22.12.2023 07:28 # largo-winch
    Капитан "Челси" Рис Джеймс

    Источник: http://fapl.ru/posts/104742/#reply

    Один старик, другой инвалид.
    ....
    Челси.

    (ответить)

  3. bangladesh 22.12.2023 07:14 # bangladesh
    тень ТАА

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: