Еще три клуба "большой шестерки" отвергли Суперлигу

Еще три клуба "большой шестерки" Премьер-Лиги отстранились от обновленного проекта Европейской Суперлиги.

Ранее днем Европейская Премьер-Лига представила свои планы по созданию нового соревнования из трех дивизионов и стадии плей-офф.



Это случилось сразу после того, как Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА незаконно блокировали создание Европейской Суперлиги в 2021 году.



"Манчестер Юнайтед" стал первым в Англии, но не в Европе клубом, который отверг Суперлигу и присягнул на верность УЕФА.



По состоянию на вечер четверга аналогичные заявления сделали "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Играющие друг с другом в субботу "Арсенал" и "Ливерпуль" пока сохраняют молчание, отмечает Sky Sports.



Напомним, представленный в 2021 году проект Суперлиги предусматривал закрытый формат и иммунитет от вылета для клубов-основателей, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги.