Еще три клуба "большой шестерки" отвергли Суперлигу
Еще три клуба "большой шестерки" Премьер-Лиги отстранились от обновленного проекта Европейской Суперлиги.
Ранее днем Европейская Премьер-Лига представила свои планы по созданию нового соревнования из трех дивизионов и стадии плей-офф.
Это случилось сразу после того, как Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА незаконно блокировали создание Европейской Суперлиги в 2021 году.
"Манчестер Юнайтед" стал первым в Англии, но не в Европе клубом, который отверг Суперлигу и присягнул на верность УЕФА.
По состоянию на вечер четверга аналогичные заявления сделали "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Играющие друг с другом в субботу "Арсенал" и "Ливерпуль" пока сохраняют молчание, отмечает Sky Sports.
Напомним, представленный в 2021 году проект Суперлиги предусматривал закрытый формат и иммунитет от вылета для клубов-основателей, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги.
21.12.2023 22:00
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Что это за соревнование, если у отдельных клубов есть "иммунитет от вылета"?
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очконавты
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Арсенал и Ливерпуль сохраняют молчание - кто бы сомневался
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