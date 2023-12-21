Еще три клуба "большой шестерки" отвергли Суперлигу

Большая шестерка Премьер-Лиги Еще три клуба "большой шестерки" Премьер-Лиги отстранились от обновленного проекта Европейской Суперлиги.

Ранее днем Европейская Премьер-Лига представила свои планы по созданию нового соревнования из трех дивизионов и стадии плей-офф.

Это случилось сразу после того, как Европейский суд постановил, что ФИФА и УЕФА незаконно блокировали создание Европейской Суперлиги в 2021 году.

"Манчестер Юнайтед" стал первым в Англии, но не в Европе клубом, который отверг Суперлигу и присягнул на верность УЕФА.

По состоянию на вечер четверга аналогичные заявления сделали "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм". Играющие друг с другом в субботу "Арсенал" и "Ливерпуль" пока сохраняют молчание, отмечает Sky Sports.

Напомним, представленный в 2021 году проект Суперлиги предусматривал закрытый формат и иммунитет от вылета для клубов-основателей, включая всю "большую шестерку" Премьер-Лиги.


Метки Европейская Суперлига, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.12.2023 22:00

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  1. kos9k 21.12.2023 22:42 # kos9k
    Ожидаемо

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  2. krutoykanonir 21.12.2023 22:34 # krutoykanonir
    Что это за соревнование, если у отдельных клубов есть "иммунитет от вылета"?

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  3. wilegend 21.12.2023 22:05 # wilegend
    очконавты

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  4. suddenly 21.12.2023 22:05 # suddenly
    Арсенал и Ливерпуль сохраняют молчание - кто бы сомневался

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