"Астон Вилла" отложила реконструкцию своего стадиона

"Астон Вилла" решила отложить реконструкцию "Вилла Парк" из-за своей впечатляющей домашней формы.

В данный момент "Вилла Парк" вмещает 42,657 зрителей, а в списке ожидания бирмингемского клуба находится около 28,000 фанатов.



Некоторое время назад "Вилла" объявила о своих планах добавить своей арене 10,000 мест, заново построив Северную трибуну и улучшив трибуну "Тринити" за 100 миллионов фунтов.



"Вилла" уже получила разрешение приступить к работам, но сейчас решила не превращать в строительную площадку свой стадион, где команда Унаи Эмери выиграла 15 матчей Премьер-Лиги кряду.



"У нас 42,000 мест. Это внушительное количество. Добавлять 10,000 мест прямо сейчас не выглядит практичным для меня".



"Я объясню вам, почему. Мы говорим о том, что "Вилла Парк" стала крепостью. Это правда. "Вилла Парк" дает тебе максимальное домашнее преимущество".



"Думаю, было бы плохой идеей лишать нас одной из трибун на два года, пока мы играем так, как играем", — сообщил президент "Виллы" по бизнес-операциям Крис Хек официальному веб-сайту клуба.