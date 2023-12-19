Кубок Лиги — "приоритет" для Почеттино

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что завоевание Кубка Лиги является приоритетом для его команды на этот сезон.

Во вторник вечером "Челси" проведет матч 1/4 финала Кубка Лиги против "Ньюкасла", финалиста прошлого розыгрыша этого турнира.



В преддверии матча на "Стэмфорд Бридж" Почеттино дал понять, что самым серьезным образом относится к трофею, который "Челси" последний раз выигрывал в 2015 году, одолев в финале "Тоттенхэм" под руководством Маурисио.



"Конечно, я хочу завоевать трофей здесь, в Англии. Я хочу поднять трофей сейчас, в этом соревновании, потому что это важно".



"Это имеет большое значение, потому что мы хотим давать результат для клуба в своей работе. Обеспечить трофей — это самое важное. Это сложно измерить, но это приоритет. В своем мышлении мы должны быть готовы приблизиться к завоеванию трофея завтра. Мое желание состоит в том, чтобы одержать победу".



"Кубок Лиги важен для клуба, потому что он бы придал энергетический импульс, и я по-настоящему верю в наш проект".



"Это важное соревнование и для "Ньюкасла", но после такого начала сезона Кубок Лиги стал одним из наших приоритетов. Мы противостоим очень хорошей команде, и это будет тяжело", — цитирует Почеттино Sky Sports.