"Сити" оштрафован на 120,000 фунтов за атаку на Хупера

"Манчестер Сити" был наказан внушительным штрафом в 120,000 фунтов за атаку своих игроков на рефери Саймона Хупера в концовке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 3 декабря.

На последних секундах упомянутого матча, который завершился со счетом 3:3, Хупер своим свистком сорвал выход Джека Грилиша один на один, хотя изначально позволил "горожанам" продолжить игру после фола на Эрлинге Холанде.



Игроки "Сити" немедленно набросились на Хупера, продолжив выяснять отношения уже после финального свистка. Особенно возмущался Холанд, который позже даже опубликовал многозначительный твит с фразой "Wtf".



"Сити" согласился с выдвинутыми FA обвинениями в потере контроля над своими игроками, и сегодня независимая комиссия Ассоциации объявила свой вердикт, наложив на клуб с "Этихад" штраф в 120,000 фунтов.



Добавим, глава судейского корпуса Ховард Уэбб уже признал, что Хупер совершил ошибку и этим "опустошен".