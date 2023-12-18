В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Выиграв свои группы, "Арсенал" и "Сити" оказались среди сеянных при жеребьевке, поэтому жребий оказался весьма благосклонен к обеим английским командам.



В итоге "канонирам" достался "Порту", а "горожанам" — "Копенгаген", недавний обидчик их соседей из "Манчестер Юнайтед".



Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта. И "Арсенал", и "Сити" стартует в плей-офф на выезде.



Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов



"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)

"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)

ПСЖ (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания)

"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания)

ПСВ (Голландия) — Боруссия Дортмунд" (Германия)

"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)

"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити (Англия)

"РБ Лейпциг" (Германия) — "Реал" (Испания)