Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

Трофей Лиги Чемпионов В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Выиграв свои группы, "Арсенал" и "Сити" оказались среди сеянных при жеребьевке, поэтому жребий оказался весьма благосклонен к обеим английским командам.

В итоге "канонирам" достался "Порту", а "горожанам" — "Копенгаген", недавний обидчик их соседей из "Манчестер Юнайтед".

Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта. И "Арсенал", и "Сити" стартует в плей-офф на выезде.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов

"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)
ПСЖ (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания)
ПСВ (Голландия) — Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Реал" (Испания)


Метки Арсенал, жеребьевка, Копенгаген, Манчестер Сити, Порту, УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2023 14:25

Количество просмотров Просмотров: 2334

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Последние комментарии:




  1. skydreams 18.12.2023 15:26 # skydreams
    Маур красавчик, надо лузерке почаще напоминать про тот легендарный матч в 2014))

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  2. skydreams 18.12.2023 15:23 # skydreams
    1/8 полный скип, не помню, чтоб такое бывало. все пары херня. ну зато по идее 1/4 будет норм

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  3. mafia 18.12.2023 15:21 # mafia
    Не интересно

    Ждем ЛЕ

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  4. sausage 18.12.2023 15:10 # sausage
    Наполи-Барселона
    Интер-Атлетико
    Норм так)

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  5. bembo 18.12.2023 15:09 # bembo
    ля какая же лч щас помойка, посмотрите на эти пары....просто пи3дец, лига европы какаи-та

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  6. ian 18.12.2023 14:58 # ian
    За Чёрли только чушпаны болеют

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  7. akado 18.12.2023 14:57 # akado
    Тут только Баварии и Сити повезло, с остальными непонятно

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  8. narcot 18.12.2023 14:41 # narcot
    псж поедет домой?

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  9. brown-ale 18.12.2023 14:40 # brown-ale
    У Арсенала будет традиционный всос в 1/8.

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  10. narcot 18.12.2023 14:39 # narcot
    арсосал и сито ротиком поработали

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  11. wengerrrro 18.12.2023 14:37 # wengerrrro
    чет не очень интересно с Порту.

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  12. superglor 18.12.2023 14:36 # superglor
    Сейчас просто посмотрим какую из теплых стран портовые наротируют себе.

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  13. redwhitegun 18.12.2023 14:34 # redwhitegun
    Англичанам повезло, но в 1/8 будет на что посмотреть)

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  14. superglor 18.12.2023 14:33 # superglor
    Ну конечно же единственная северная страна при жеребьевке зимой достанется Сити. Пока все остальные будут играть в теплой Португалии, Италии и так далее, королям придется морозиться. Честно не могут, валят судейством. Позор.

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  15. szobo88 18.12.2023 14:31 # szobo88
    Сити всегда слабые соперники попадаются... То Лейпциг, то Копенгаген, то Порту...

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