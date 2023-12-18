Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
В результате проведенной УЕФА жеребьевки "Арсенал" и "Манчестер Сити" обрели своих соперников по 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Выиграв свои группы, "Арсенал" и "Сити" оказались среди сеянных при жеребьевке, поэтому жребий оказался весьма благосклонен к обеим английским командам.
В итоге "канонирам" достался "Порту", а "горожанам" — "Копенгаген", недавний обидчик их соседей из "Манчестер Юнайтед".
Первые матчи 1/8 финала Лиги Чемпионов будут сыграны 13-14 и 20-21 февраля, ответные — 5-6 и 12-13 марта. И "Арсенал", и "Сити" стартует в плей-офф на выезде.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Чемпионов
"Порту" (Португалия) — "Арсенал" (Англия)
"Наполи" (Италия) — "Барселона" (Испания)
ПСЖ (Франция) — "Реал Сосьедад" (Испания)
"Интер" (Италия) — "Атлетико" (Испания)
ПСВ (Голландия) — Боруссия Дортмунд" (Германия)
"Лацио" (Италия) — "Бавария" (Германия)
"Копенгаген" (Дания) — "Манчестер Сити (Англия)
"РБ Лейпциг" (Германия) — "Реал" (Испания)
18.12.2023 14:25
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Последние комментарии:
Маур красавчик, надо лузерке почаще напоминать про тот легендарный матч в 2014))
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1/8 полный скип, не помню, чтоб такое бывало. все пары херня. ну зато по идее 1/4 будет норм
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Не интересно
Ждем ЛЕ
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Наполи-Барселона
Интер-Атлетико
Норм так)
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ля какая же лч щас помойка, посмотрите на эти пары....просто пи3дец, лига европы какаи-та
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За Чёрли только чушпаны болеют
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Тут только Баварии и Сити повезло, с остальными непонятно
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псж поедет домой?
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У Арсенала будет традиционный всос в 1/8.
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арсосал и сито ротиком поработали
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чет не очень интересно с Порту.
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Сейчас просто посмотрим какую из теплых стран портовые наротируют себе.
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Англичанам повезло, но в 1/8 будет на что посмотреть)
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Ну конечно же единственная северная страна при жеребьевке зимой достанется Сити. Пока все остальные будут играть в теплой Португалии, Италии и так далее, королям придется морозиться. Честно не могут, валят судейством. Позор.
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Сити всегда слабые соперники попадаются... То Лейпциг, то Копенгаген, то Порту...
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