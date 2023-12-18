Моуриньо: "Мы отправились к "Ливерпулю" испортить их вечеринку"

Стивен Джеррард и Жозе Моуриньо Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо объяснил мотивацию "синих" на памятный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в апреле 2014.

В концовке сезона 2013/14 казалось, что "Ливерпуль" идет к своему первому за 24 года чемпионскому титулу. "Красные" уверенно лидировали в Премьер-Лиге, демонстрируя отличный футбол.

Однако домашнее поражение 0:2 от "Челси" прервало серию "Ливерпуля" из 11 побед подряд. Затем "красные" сыграли вничью с "Кристал Пэлас" (3:3), в результате упустив инициативу в чемпионской гонке и в итоге уступив титул "Манчестер Сити".

По словам Моуриньо, в то время все его мысли были на Лиге Чемпионов, однако Жозе не мог упустить возможность "испортить вечеринку" Брендана Роджерса и компании.

"Брендан здесь не при чем. Много раз мы в шутку называли его "Вторым Особенным". У нас очень хорошие отношения".

"А случилось то, что мы участвовали в полуфинале Лиги Чемпионов. Мы сыграли 0:0 с "Атлетико", и впереди был ответный матч дома. Этот же матч (против "Ливерпуля") ничего не значил для нас, потому что мы бы все равно финишировали вторыми или третьими".

"Я хотел сыграть этот матч в пятницу вечером или субботу. Премьер-Лига не пошла нам навстречу. Мы плакали, мы жаловались, мы умоляли, но они все равно поступили по-своему — из-за аудитории, из-за Sky, из-за я не знаю чего".

"Нас заботил лишь выход в финал Лиги Чемпионов, но я не мог выставить против "Ливерпуля" команду U-18. Это было бы несправедливо с нашей стороны по отношению к "Манчестер Сити", даже используя резервный состав, поэтому мы хотели поступить правильно".

"Мы хотели сыграть в пятницу вечером или в полдень субботы, не позже. Они не дали нам этого, поэтому, когда мы отправились туда, мы отправились испортить их вечеринку. Мы отправились туда, словно играем за титул — это было не так, но мы постарались изо всех сил для победы".

"Конечно, я предоставил небольшую передышку одному-двум парням. Я задействовал молодого Каласа, который провел великолепный матч против Луиса Суареса. Мы приехали туда на автобусе, а парни снаружи стадиона продавали футболки с надписью "Ливерпуль" — чемпион". Будучи "Челси", ты не можешь этого позволить. Ты не можешь давать им вольностей в маркетинге и продаже атрибутики".

"Мы провели великолепный матч. Конечно, Стиви Джи поскользнулся, и он последний, кто заслуживает подобное, но это часть футбола, и реальность такова, что мы сыграли так хорошо".

"Мне даже жаль Брендана, потому что я всегда поддерживаю своих друзей, но в дни матчей дружба остается дома", — сообщил Моуриньо в подкасте бывшего полузащитника "Челси" Джона Оби Микела.


Метки Ливерпуль, Моуриньо, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 18.12.2023 12:00

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  1. fog 18.12.2023 13:30 # fog
    Уже столько лет прошло, но Жозик до сих пор ссыт на красных членососов.

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  2. ooaaaa 18.12.2023 12:43 # ooaaaa
    Это было бы несправедливо с нашей стороны по отношению к "Манчестер Сити

    с каких пор его волнуют другие команды?

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  3. gucman 18.12.2023 12:21 # gucman
    Весь блювенфилд стоял с обвисшими е6лоидами, помню-помню)

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  4. jack-4poker 18.12.2023 12:09 # jack-4poker
    умеет ливерпуль подсткальзываться конешн

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