Моуриньо: "Мы отправились к "Ливерпулю" испортить их вечеринку"

Бывший главный тренер "Челси" Жозе Моуриньо объяснил мотивацию "синих" на памятный матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в апреле 2014.

В концовке сезона 2013/14 казалось, что "Ливерпуль" идет к своему первому за 24 года чемпионскому титулу. "Красные" уверенно лидировали в Премьер-Лиге, демонстрируя отличный футбол.



Однако домашнее поражение 0:2 от "Челси" прервало серию "Ливерпуля" из 11 побед подряд. Затем "красные" сыграли вничью с "Кристал Пэлас" (3:3), в результате упустив инициативу в чемпионской гонке и в итоге уступив титул "Манчестер Сити".



По словам Моуриньо, в то время все его мысли были на Лиге Чемпионов, однако Жозе не мог упустить возможность "испортить вечеринку" Брендана Роджерса и компании.



"Брендан здесь не при чем. Много раз мы в шутку называли его "Вторым Особенным". У нас очень хорошие отношения".



"А случилось то, что мы участвовали в полуфинале Лиги Чемпионов. Мы сыграли 0:0 с "Атлетико", и впереди был ответный матч дома. Этот же матч (против "Ливерпуля") ничего не значил для нас, потому что мы бы все равно финишировали вторыми или третьими".



"Я хотел сыграть этот матч в пятницу вечером или субботу. Премьер-Лига не пошла нам навстречу. Мы плакали, мы жаловались, мы умоляли, но они все равно поступили по-своему — из-за аудитории, из-за Sky, из-за я не знаю чего".



"Нас заботил лишь выход в финал Лиги Чемпионов, но я не мог выставить против "Ливерпуля" команду U-18. Это было бы несправедливо с нашей стороны по отношению к "Манчестер Сити", даже используя резервный состав, поэтому мы хотели поступить правильно".



"Мы хотели сыграть в пятницу вечером или в полдень субботы, не позже. Они не дали нам этого, поэтому, когда мы отправились туда, мы отправились испортить их вечеринку. Мы отправились туда, словно играем за титул — это было не так, но мы постарались изо всех сил для победы".



"Конечно, я предоставил небольшую передышку одному-двум парням. Я задействовал молодого Каласа, который провел великолепный матч против Луиса Суареса. Мы приехали туда на автобусе, а парни снаружи стадиона продавали футболки с надписью "Ливерпуль" — чемпион". Будучи "Челси", ты не можешь этого позволить. Ты не можешь давать им вольностей в маркетинге и продаже атрибутики".



"Мы провели великолепный матч. Конечно, Стиви Джи поскользнулся, и он последний, кто заслуживает подобное, но это часть футбола, и реальность такова, что мы сыграли так хорошо".



"Мне даже жаль Брендана, потому что я всегда поддерживаю своих друзей, но в дни матчей дружба остается дома", — сообщил Моуриньо в подкасте бывшего полузащитника "Челси" Джона Оби Микела.