Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" претендует на Пьеро Инкапье. "Арсенал" готов купить Гонсалу Инасиу. Марк Кукурелья уснул, наблюдая за игрой "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

Саудовские клубы вернутся за нападающим "Ливерпуля" Мохамедом Салахом следующим летом. (Daily Mail)



Вингер Фабиу Карвалью готов вернуться в "Фулхэм", если "Ливерпуль" отзовет его из аренды в "РБ Лейпциг". (Daily Mirror)



"Ливерпуль" рискует столкнуться с конкуренцией "Ньюкасла", "Милана" и "Ромы" в борьбе за защитника "Байера" Пьеро Инкапье. (Bild)



Представители Джейдона Санчо пытаются организовать трансфер своего клиента из "Манчестер Юнайтед", но возвращение вингера в дортмундскую "Боруссию" выглядит маловероятным. (Givemesport)



"Юнайтед" хочет пригласить защитника "Реала" Давида Алабу следующим летом. (Fichajes)



"Арсенал" готов приобрести защитника "Спортинга" Гонсалу Инасиу, чей контракт предусматривает отступные в 51.6 млн. фунтов. (A Bola)



Нападающий "Брентфорда" Айвен Тоуни в восторге от перспективы перейти в "Арсенал". (Fabrizio Romano)



"Кристал Пэлас" проявил интерес к приглашению нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа в январе. (Football Transfers)



"Арсенал" и "Манчестер Сити" хотят полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса, но ни тот, ни другой не готов заплатить запрашиваемые за 25-летнего бразильца 100 млн. фунтов. (Football Insider)



Полузащитник "Сити" Калвин Филлипс открыт к переходу в "Ювентус" в январе. (Tuttomercatoweb)



"Сити" поспорит с "Реалом" за левого защитника "Жироны" Мигеля Гутьерреса. (Manchester Evening News)



"Челси" и "Сити" попросили держать в курсе насчет ситуации 17-летнего полузащитника "Ривер Плейт" Клаудио Эчеверри. (Fabrizio Romano)



Морато из "Бенфики" — цель номер один "Тоттенхэма" на январь среди центральных защитников. (The Sun)



Полузащитник "Тоттенхэма" Пьер-Эмиль Хейбьерг остается на радаре у "Ювентуса". (Tuttosport)



"Эвертон" заинтересован в полузащитнике "Марселя" Илимане Ндиайе. (TEAMtalk)



"Фулхэм" обдумывает покупку полузащитника "Фейеноорда" Матса Виффера. (Football Insider)



18-летний полузащитник "Сандерленда" Джоб Беллингем вызывает интерес со стороны "Реала", за который выступает его старший брат Джуд. (Sport)



Другое



Легенда "Арсенала" Ян Райт покидает роль эксперта телешоу Match of the Day в конце сезона после 27 лет работы в этой роли. (BBС)



После окончания воскресного матча Премьер-Лиги на "Энфилде" капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк упрекнул Андре Онана в том, что "Юнайтед" тянул время и играл только полчаса. (talkSPORT)



Защитник "Челси" Марк Кукурелья уснул в госпитале, пока смотрел игру своей команды против "Шеффилд Юнайтед". Испанец едва перенес операцию на стопе. (Daily Star)



На матч саудовского первенства между "Эр-Риядом" и "Аль-Халиджем" пришли только 144 зрителя. (Daily Star)