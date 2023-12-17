МЮ и "Ливерпуль" не попадут на клубный Чемпионат Мира в 2025 году

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогут выступить на клубном Чемпионате Мира в 2025 году, несмотря на расширение количества участников до 32.

Как известно, ФИФА решила реформировать свой мини-турнир, и первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира нового формата состоится как раз в 2025 году.



Но сейчас, сообщает The Telegraph, ФИФА решила ограничить количество участников от каждой страны двумя.



Эти два слота от Англии займут "Манчестер Сити" и "Челси" как команды, которые выигрывали Лигу Чемпионов в последние четыре года.



К ним все еще может присоединиться "Арсенал", но для этого "канонирам" нужно выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. "Юнайтед" и "Ливерпуль" на клубный Чемпионат Мира в 2025 году никак не попадут.



Помимо "Сити" и "Челси", участие в клубном Чемпионате Мира в 2025 году себе гарантировали "Реал", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту" и "Бенфика".



Отметим, "Сити" уже в следующий вторник возьмет старт на клубном Чемпионате Мира в Саудовской Аравии. Это будет последний розыгрыш соревнования по старому формату.



Добавим, с 2025 клубный Чемпионат Мира будет проводиться летом, причем — раз в четыре года.