МЮ и "Ливерпуль" не попадут на клубный Чемпионат Мира в 2025 году
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" не смогут выступить на клубном Чемпионате Мира в 2025 году, несмотря на расширение количества участников до 32.
Как известно, ФИФА решила реформировать свой мини-турнир, и первый розыгрыш клубного Чемпионата Мира нового формата состоится как раз в 2025 году.
Но сейчас, сообщает The Telegraph, ФИФА решила ограничить количество участников от каждой страны двумя.
Эти два слота от Англии займут "Манчестер Сити" и "Челси" как команды, которые выигрывали Лигу Чемпионов в последние четыре года.
К ним все еще может присоединиться "Арсенал", но для этого "канонирам" нужно выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне. "Юнайтед" и "Ливерпуль" на клубный Чемпионат Мира в 2025 году никак не попадут.
Помимо "Сити" и "Челси", участие в клубном Чемпионате Мира в 2025 году себе гарантировали "Реал", "Бавария", ПСЖ, "Интер", "Порту" и "Бенфика".
Отметим, "Сити" уже в следующий вторник возьмет старт на клубном Чемпионате Мира в Саудовской Аравии. Это будет последний розыгрыш соревнования по старому формату.
Добавим, с 2025 клубный Чемпионат Мира будет проводиться летом, причем — раз в четыре года.
17.12.2023 20:00
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Ну тут только гранды
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