Лучшие моменты матчей 17-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу (ВИДЕО)

Николя Джексон Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 17-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 17.12.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 282

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Последние комментарии:




  1. suddenly 17.12.2023 14:09 # suddenly
    "Тоттенхэм" — "Ньюкасл" — 4:1 (2:0)
    Голы: Жоэлинтон 90

    Источник: http://fapl.ru/posts/104649/

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  2. takernotagiver 17.12.2023 14:08 # takernotagiver
    АДМИН!!!
    Во-первых, надпись над последним роликом не соответствует ролику.
    Во-вторых, ПРИКРУТИ к сайту СЧЕТЧИКОВ ЛАЙКОВ НАКОНЕЦ и ДОБАВЬ возможность добавлять в ЧЕРНЫЙ СПИСОК людей, чьи комменты не хочешь ЧИТАТЬ. КАК на sportsru. Сделай подарок юзерам фапла к НОВОМУ году и прикручивай рекламы сколько влезет.

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