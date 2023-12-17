Лучшие моменты матчей 17-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 17-го тура Премьер-Лиги за пятницу и субботу.
Указанный контент недоступен.
Только для зарегистрированных пользователей.
17.12.2023 14:00
Просмотров: 282
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
"Тоттенхэм" — "Ньюкасл" — 4:1 (2:0)
Голы: Жоэлинтон 90
Источник: http://fapl.ru/posts/104649/
(ответить)
АДМИН!!!
Во-первых, надпись над последним роликом не соответствует ролику.
Во-вторых, ПРИКРУТИ к сайту СЧЕТЧИКОВ ЛАЙКОВ НАКОНЕЦ и ДОБАВЬ возможность добавлять в ЧЕРНЫЙ СПИСОК людей, чьи комменты не хочешь ЧИТАТЬ. КАК на sportsru. Сделай подарок юзерам фапла к НОВОМУ году и прикручивай рекламы сколько влезет.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий