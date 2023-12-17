"Боруссия" сделала запрос насчет Регилона

Дортмундская "Боруссия" сделала запрос насчет левого защитника "Манчестер Юнайтед" Серхио Регилона в преддверии зимнего трансферного окна.

Этот сезон Регилон проводит за "Юнайтед" на правах аренды из "Тоттенхэма", и ранее в декабре главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг подтвердил, что "шпоры" вправе вернуть Серхио в январе.



Изначально "Юнайтед" решил арендовать Регилона только после того, как стало известно, что Люк Шоу выбыл на длительный срок с травмой, но сейчас 28-летний англичанин уже снова здоров, а вскоре после Нового года вернется в строй и его дублер Тирелл Маласиа.



Как сообщает Daily Mirror, Тен Хаг все равно хотел бы сохранить Регилона до конца сезона. Даже несмотря на то, что в этом сезоне Премьер-Лиги Серхио лишь однажды сыграл все 90 минут матча.



Однако планы Тен Хага могут быть нарушены, потому что свой интерес к Регилону обозначила "Боруссия", которая занимает пятое место в Бундеслиге и участвует в плей-офф Лиги Чемпионов.



Кроме того, нельзя исключать, что наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу решит отозвать Регилона в январе, чтобы ослабить конкурента в борьбе за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и подстраховать себя на случай потери Дестини Удоджи, который утвердился ключевым игроком "шпор".