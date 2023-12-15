Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов МЮ

Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов клуба.

К воскресному противостоянию с "Ливерпулем" подопечные Тен Хага подходят, проиграв ровно половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.

Посреди этой недели "Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, заняв последнее место в своей группе, что до предела усилило спекуляции насчет возможного увольнения Тен Хага, но сам Эрик сохраняет спокойствие.

"Есть ли у меня поддержка изнутри клуба? Я чувствую это. Они говорят мне об этом. Это нормально, так и должно быть".

"Я сосредоточен на процессе, я сосредоточен на улучшении игры этой команды и улучшении отдельных игроков. На этом мой фокус. Нет, спекуляции меня не отвлекают. Я не переживаю из-за них".

"Сейчас мы нестабильны, и я должен определить состав, который сможет играть на высоком уровне более продолжительными периодами", — цитирует Тен Хага Sky Sports.


Метки Манчестер Юнайтед, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 15.12.2023 22:00

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  1. narcot 15.12.2023 22:07 # narcot
    Тен Хаг приехал доминировать и прервать гегемонию Гвардиолы с Клоппом

    Источник: http://fapl.ru/posts/93347/

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