Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов МЮ
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов клуба.
К воскресному противостоянию с "Ливерпулем" подопечные Тен Хага подходят, проиграв ровно половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.
Посреди этой недели "Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, заняв последнее место в своей группе, что до предела усилило спекуляции насчет возможного увольнения Тен Хага, но сам Эрик сохраняет спокойствие.
"Есть ли у меня поддержка изнутри клуба? Я чувствую это. Они говорят мне об этом. Это нормально, так и должно быть".
"Я сосредоточен на процессе, я сосредоточен на улучшении игры этой команды и улучшении отдельных игроков. На этом мой фокус. Нет, спекуляции меня не отвлекают. Я не переживаю из-за них".
"Сейчас мы нестабильны, и я должен определить состав, который сможет играть на высоком уровне более продолжительными периодами", — цитирует Тен Хага Sky Sports.
15.12.2023 22:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/93347/
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