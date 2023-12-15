Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что у него есть поддержка боссов клуба.

К воскресному противостоянию с "Ливерпулем" подопечные Тен Хага подходят, проиграв ровно половину из своих 24 матчей в этом сезоне с учетом всех соревнований.



Посреди этой недели "Юнайтед" вылетел из Лиги Чемпионов, заняв последнее место в своей группе, что до предела усилило спекуляции насчет возможного увольнения Тен Хага, но сам Эрик сохраняет спокойствие.



"Есть ли у меня поддержка изнутри клуба? Я чувствую это. Они говорят мне об этом. Это нормально, так и должно быть".



"Я сосредоточен на процессе, я сосредоточен на улучшении игры этой команды и улучшении отдельных игроков. На этом мой фокус. Нет, спекуляции меня не отвлекают. Я не переживаю из-за них".



"Сейчас мы нестабильны, и я должен определить состав, который сможет играть на высоком уровне более продолжительными периодами", — цитирует Тен Хага Sky Sports.