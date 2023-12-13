Анонс матча "Ньюкасл" — "Милан"

От исхода домашнего матча против "Милана" зависит, удастся ли "Ньюкаслу" продлить свою европейскую кампанию на весну.

В своем предыдущем матче в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" обиднейшим образом упустил победу против ПСЖ — 1:1.



В результате "Ньюкасл" оказался на третьем месте Группы F, опережая "Милан" только по разнице мячей и отставая от второго ПСЖ на два очка. Дортмундская "Боруссия" уже обеспечила себе выход в плей-офф.



Таким образом, "Ньюкасл" все еще может попасть в 1/8 финала Лиги Чемпионов, если победит "Милан", а "Боруссия" не проиграет ПСЖ. А чтобы отправиться в Лигу Европы, "сорокам" будет достаточно и ничейного результата.



- Единственная предыдущая встреча "Ньюкасла" и "Милана" в еврокубках — в первом туре группового этапа — завершилась со счетом 0:0.



- "Милан" станет первым гостем из Италии на "Сент-Джеймс Парк" в рамках еврокубков со времен победы здесь "Интера" со счетом 1:4 в ноябре 2002.



- После травмы Ника Поупа "Ньюкасл" проиграл оба своих матча со счетом 1:7.



- В трех из пяти последних матчей "Ньюкасла" забивалось минимум по три гола.



- В каждом из четырех последних выездных матчей "Милан" пропускал минимум по три гола.



- "Милан" выиграл только один из 21 последнего выездного матча против английских команд в еврокубках — 0:1 против "Манчестер Юнайтед" в 2005 году.



- В двух предыдущих случаях своего участия в Лиге Чемпионов "Ньюкасл" занимал последнее место в группе.



- Нападающий "Милана" Оливье Жиру забил девять голов в своих 15 матчах против "Ньюкасла" за карьеру.



"Ньюкасл" по-прежнему испытывает колоссальные кадровые проблемы. Первый номер Ник Поуп пропустит четыре месяца после операции на плече, но и его дублер Мартин Дубравка не вполне здоров, из-за чего на воротах у "сорок" может сыграть Лорис Кариус. Шон Лонгстафф и Каллум Уилсон едва вернулись в строй.



Лига Чемпионов. Группа F. 6-й тур

"Ньюкасл" (Англия) — "Милан" (Англия)

Ньюкасл. Стадион "Сент-Джеймс Парк". 23:00 Онлайн-трансляция Прогноз