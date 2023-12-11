Тухель: "Кейн предвкушает матч с "Юнайтед"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что нападающий Харри Кейн предвкушает выезд к "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Минувшим летом Кейн считался целью номер один "Юнайтед". Предполагалось, что и сам Харри предпочитает "красных дьяволов" всем прочим вариантам.



Однако в итоге Кейн отправился из "Тоттенхэма" в "Баварию", где наколотил уже 22 мяча. Развить этот успех 30-летний англичанин постарается во вторник вечером на "Олд Траффорд".



"Да, 100 процентов, он хочет проявить себя против "Юнайтед". Он победитель, он чемпион".



"Для него будет приятно вернуться в Англию и приехать на "Олд Траффорд". Харри понравится это, и я думаю, он предвкушает это".



"Харри — профессионал топ-уровня и великолепный парень, который очень хорошо адаптировался к жизни в Германии", — цитирует Тухеля The Sun.