Тухель: "Кейн предвкушает матч с "Юнайтед"
Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что нападающий Харри Кейн предвкушает выезд к "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
Минувшим летом Кейн считался целью номер один "Юнайтед". Предполагалось, что и сам Харри предпочитает "красных дьяволов" всем прочим вариантам.
Однако в итоге Кейн отправился из "Тоттенхэма" в "Баварию", где наколотил уже 22 мяча. Развить этот успех 30-летний англичанин постарается во вторник вечером на "Олд Траффорд".
"Да, 100 процентов, он хочет проявить себя против "Юнайтед". Он победитель, он чемпион".
"Для него будет приятно вернуться в Англию и приехать на "Олд Траффорд". Харри понравится это, и я думаю, он предвкушает это".
"Харри — профессионал топ-уровня и великолепный парень, который очень хорошо адаптировался к жизни в Германии", — цитирует Тухеля The Sun.
11.12.2023 14:00
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Он победитель, он чемпион
Источник: http://fapl.ru/posts/104527/
он конечно победитель, но пока не чемпион. только в легендарных ауди и тайгер кап
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бавария приедет ебать помойку основой?
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