Тухель: "Кейн предвкушает матч с "Юнайтед"

Харри Кейн Главный тренер "Баварии" Томас Тухель заявил, что нападающий Харри Кейн предвкушает выезд к "Манчестер Юнайтед" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.

Минувшим летом Кейн считался целью номер один "Юнайтед". Предполагалось, что и сам Харри предпочитает "красных дьяволов" всем прочим вариантам.

Однако в итоге Кейн отправился из "Тоттенхэма" в "Баварию", где наколотил уже 22 мяча. Развить этот успех 30-летний англичанин постарается во вторник вечером на "Олд Траффорд".

"Да, 100 процентов, он хочет проявить себя против "Юнайтед". Он победитель, он чемпион".

"Для него будет приятно вернуться в Англию и приехать на "Олд Траффорд". Харри понравится это, и я думаю, он предвкушает это".

"Харри — профессионал топ-уровня и великолепный парень, который очень хорошо адаптировался к жизни в Германии", — цитирует Тухеля The Sun.


Метки Бавария, Кейн, Лига Чемпионов, Манчестер Юнайтед, Тухель

Автор mihajlo   

Дата 11.12.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 651

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 11.12.2023 15:41 # tursa
    Он победитель, он чемпион

    Источник: http://fapl.ru/posts/104527/

    он конечно победитель, но пока не чемпион. только в легендарных ауди и тайгер кап

    (ответить)

  2. narcot 11.12.2023 14:59 # narcot
    бавария приедет ебать помойку основой?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: