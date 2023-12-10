"Челси" проиграл "Эвертону" и опустился в нижнюю половину таблицы

Эвертон "Челси" потерпел поражение 2:0 на поле "Эвертона" и опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.

В стартовом составе "ирисок" произошло только одно изменение. Вместо Шеймуса Коулмена появился Джеймс Гарнер.

На поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал, переместив в запас Леви Колуилла, Тиаго Силву, Рахима Стерлинга и Николя Джексона. Вместо них вышли Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Конор Галлахер и Армандо Бройя.

"Челси" имел хорошую возможность открыть счет уже в самом начале, но Джордан Пикфорд отразил удар Энцо Фернандеса. Голкипер "Эвертона" блестяще справился и на 14-й минуте, когда с дистанции пробивал Коул Палмер.

Гости обнадеживающим образом начали матч, но ничего выжать из этого не смогли, а вдобавок вскоре потеряли с травмой своего капитана Джеймса, вместо которого вышел Колуилл.

Помимо Фернандеса, больше в створ никому из игроков обеих команд пробить в первом тайме не удалось. "Синие" смотрелись чуть предпочтительнее и вдвое больше владели мячом, но толку было мало.

Второй тайм начался с голевого момента у "ирисок". Дуайт Макнил наносил удар с границы штрафной площади, однако Роберт Санчес, вытянувшись вдоль линии ворот, добрался до мяча.

А на 55-й минуте хозяева открыли счет. Санчес выдвинулся навстречу и заблокировал удар Доминика Калверт-Левина, но мяч отскочил к Абдулаю Дукуре, который расстрелял опустевшие ворота — 1:0.

В дальнейшем "Челси" безуспешно пытался отыграться, стучась в закрытую дверь. А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Льюис Доббин нанес плотный удар из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 2:0.

"Челси" вновь показал достаточно беззубую игру и проиграл заслуженно. "Эвертон" сделал еще один шаг к выживанию в Премьер-Лиге, оформив третью победу подряд.

"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Челси, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 10.12.2023 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1739

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kojan 10.12.2023 20:03 # kojan
    мудрик - пудрик - педрик напомнил о своём присутствии на поле жёлтой карточкой... повезло синим, урвали такой талант и почти за даром...

    (ответить)

  2. jamievardy 10.12.2023 20:00 # jamievardy
    Абсолютно новый чушпанси
    Слово пацана даю

    (ответить)

  3. electric 10.12.2023 19:57 # electric
    е6ут мешков пока что, но это ничего не значит

    (ответить)

  4. chelsea-69 10.12.2023 19:57 # chelsea-69
    Соналду в Челсей!

    (ответить)

  5. chelsiukpro 10.12.2023 19:52 # chelsiukpro
    В АПЛ до проигрыша очень мало надо... Плохая оброна и косяк кипера с защитником и ты проиграл! Нужно от защиты отталкиватся чтоб выиграть. Непропустив это ничья а за 90 мин можно один или 2 забить. Вот и вся разница! Крайних защитников как нету так и небудет ЯДЖЕЙМСА и Чилла

    (ответить)

  6. bembo 10.12.2023 19:48 # bembo
    10.12.2023 19:30 #
    danmancunian

    Карма работает. Запомните, залупачёсы.
    (ответить)

    10.12.2023 19:32 #
    danmancunian

    А членсоукрам остаётся только дрочить на жидорусса Абрамку, и времена при его правлении.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104512/?c=1#c7866905


    10.12.2023 19:43 #
    danmancunian

    Я это за карму не считаю, по отношению к себе, пеgик ты несчастный. Потому что в отличии от вас, пиgapacoв, которые при любом удобном случае, задевают других болел, я так не делаю.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104512/?c=1#c7866905

    (ответить)

  7. bembo 10.12.2023 19:44 # bembo
    членси нужно вигрывать кубок лиги, а лучше кубок англии
    это дает трофей + путевку в еврокубок.
    иначе это просто уже ни в какие ворота.
    Это реально пи3дец, по факту улучшить состав, омолодить состав, реально взять игроков, сильнее чем предшественники, а быть ебучим середняком.

    Типо вернер хаверц зиех маунт жорж это че сильнее стерлинг енцо палмер нкунку джексон....

    (ответить)

  8. tigerpool 10.12.2023 19:44 # tigerpool
    Кризис может занянуться у пенсов на долгие годы.

    (ответить)

  9. takernotagiver 10.12.2023 19:42 # takernotagiver
    Доиграются петушки с такой высокой обороной. У НЮ не черепахи на флангах

    (ответить)

  10. electric 10.12.2023 19:37 # electric
    как же убого смотрятся татухи на шее. просто пздц некрасиво

    (ответить)

  11. kellborn 10.12.2023 19:36 # kellborn
    Менди
    Джеймс-Кристенсен(Аспирикуэта)-Рюдигер(Тьяго Силва)-Чилвелл( Алонсо)
    Жоржиньо
    Канте( Лофтус Чик)-Ковачич(Хаверц)
    Вернер(Зиеш)- Маунт(Обои)
    Лукаку


    Вам не кажется, что как то вот этот состав смотрится не сильно слабее того, что есть сейчас?

    Ну типо, если прибавить к этому составу ярд, то ты как то ожидаешь большего чем есть. Я даже до конца не понимаю, куда эти деньги делись.

    Ладно Энцо и Кайседо. Но это 200 лямов. А где остальные 800?

    (ответить)

  12. superperez101 10.12.2023 19:31 # superperez101
    подшконарсииии!
    ахпха

    (ответить)

  13. danmancunian 10.12.2023 19:30 # danmancunian
    Карма работает. Запомните, залупачёсы.

    (ответить)

  14. bembo 10.12.2023 19:30 # bembo
    Ну вы поняли, при абраме за эмблему играл при второй самой высокой зп ведомости после мю кажись.
    А щас то точно за деньги, когда зп сократились на 100 лямов годовых

    (ответить)

  15. gameboy 10.12.2023 19:28 # gameboy
    Вот это опустили зашкварси, я понимаю

    (ответить)

  16. quickelf 10.12.2023 19:28 # quickelf
    еще пару таких игр и игроки привыкнуть заглатывать (

    (ответить)

  17. b84 10.12.2023 19:27 # b84
    тут притоплю за голевую ничейку

    (ответить)

  18. zaeba1l 10.12.2023 19:25 # zaeba1l
    Боуэли жертвует уже вторым сезоном чтобы прошлые титулы не отобрали..

    (ответить)

  19. steveg8 10.12.2023 19:23 # steveg8
    Императоры нижней половины таблицы!

    (ответить)

  20. superperez101 10.12.2023 19:22 # superperez101
    а щас притопим за нюкасл
    нахуй жидоклуб мерзких игроков.
    касл вперед!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: