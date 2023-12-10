"Челси" проиграл "Эвертону" и опустился в нижнюю половину таблицы

"Челси" потерпел поражение 2:0 на поле "Эвертона" и опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.

В стартовом составе "ирисок" произошло только одно изменение. Вместо Шеймуса Коулмена появился Джеймс Гарнер.



На поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал, переместив в запас Леви Колуилла, Тиаго Силву, Рахима Стерлинга и Николя Джексона. Вместо них вышли Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Конор Галлахер и Армандо Бройя.



"Челси" имел хорошую возможность открыть счет уже в самом начале, но Джордан Пикфорд отразил удар Энцо Фернандеса. Голкипер "Эвертона" блестяще справился и на 14-й минуте, когда с дистанции пробивал Коул Палмер.



Гости обнадеживающим образом начали матч, но ничего выжать из этого не смогли, а вдобавок вскоре потеряли с травмой своего капитана Джеймса, вместо которого вышел Колуилл.



Помимо Фернандеса, больше в створ никому из игроков обеих команд пробить в первом тайме не удалось. "Синие" смотрелись чуть предпочтительнее и вдвое больше владели мячом, но толку было мало.



Второй тайм начался с голевого момента у "ирисок". Дуайт Макнил наносил удар с границы штрафной площади, однако Роберт Санчес, вытянувшись вдоль линии ворот, добрался до мяча.



А на 55-й минуте хозяева открыли счет. Санчес выдвинулся навстречу и заблокировал удар Доминика Калверт-Левина, но мяч отскочил к Абдулаю Дукуре, который расстрелял опустевшие ворота — 1:0.



В дальнейшем "Челси" безуспешно пытался отыграться, стучась в закрытую дверь. А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Льюис Доббин нанес плотный удар из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 2:0.



"Челси" вновь показал достаточно беззубую игру и проиграл заслуженно. "Эвертон" сделал еще один шаг к выживанию в Премьер-Лиге, оформив третью победу подряд.



"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче