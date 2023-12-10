"Челси" проиграл "Эвертону" и опустился в нижнюю половину таблицы
"Челси" потерпел поражение 2:0 на поле "Эвертона" и опустился в нижнюю половину таблицы Премьер-Лиги.
В стартовом составе "ирисок" произошло только одно изменение. Вместо Шеймуса Коулмена появился Джеймс Гарнер.
На поражение 2:1 от "Манчестер Юнайтед" главный тренер "синих" Маурисио Почеттино отреагировал, переместив в запас Леви Колуилла, Тиаго Силву, Рахима Стерлинга и Николя Джексона. Вместо них вышли Бенуа Бадиашиле, Рис Джеймс, Конор Галлахер и Армандо Бройя.
"Челси" имел хорошую возможность открыть счет уже в самом начале, но Джордан Пикфорд отразил удар Энцо Фернандеса. Голкипер "Эвертона" блестяще справился и на 14-й минуте, когда с дистанции пробивал Коул Палмер.
Гости обнадеживающим образом начали матч, но ничего выжать из этого не смогли, а вдобавок вскоре потеряли с травмой своего капитана Джеймса, вместо которого вышел Колуилл.
Помимо Фернандеса, больше в створ никому из игроков обеих команд пробить в первом тайме не удалось. "Синие" смотрелись чуть предпочтительнее и вдвое больше владели мячом, но толку было мало.
Второй тайм начался с голевого момента у "ирисок". Дуайт Макнил наносил удар с границы штрафной площади, однако Роберт Санчес, вытянувшись вдоль линии ворот, добрался до мяча.
А на 55-й минуте хозяева открыли счет. Санчес выдвинулся навстречу и заблокировал удар Доминика Калверт-Левина, но мяч отскочил к Абдулаю Дукуре, который расстрелял опустевшие ворота — 1:0.
В дальнейшем "Челси" безуспешно пытался отыграться, стучась в закрытую дверь. А когда уже шло компенсированное время, появившийся на замену Льюис Доббин нанес плотный удар из пределов штрафной по отскочившему к нему мячу — 2:0.
"Челси" вновь показал достаточно беззубую игру и проиграл заслуженно. "Эвертон" сделал еще один шаг к выживанию в Премьер-Лиге, оформив третью победу подряд.
"Эвертон" — "Челси". Отчет о матче
10.12.2023 19:05
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Последние комментарии:
мудрик - пудрик - педрик напомнил о своём присутствии на поле жёлтой карточкой... повезло синим, урвали такой талант и почти за даром...
(ответить)
Абсолютно новый чушпанси
Слово пацана даю
(ответить)
е6ут мешков пока что, но это ничего не значит
(ответить)
Соналду в Челсей!
(ответить)
В АПЛ до проигрыша очень мало надо... Плохая оброна и косяк кипера с защитником и ты проиграл! Нужно от защиты отталкиватся чтоб выиграть. Непропустив это ничья а за 90 мин можно один или 2 забить. Вот и вся разница! Крайних защитников как нету так и небудет ЯДЖЕЙМСА и Чилла
(ответить)
10.12.2023 19:30 #
danmancunian
Карма работает. Запомните, залупачёсы.
(ответить)
10.12.2023 19:32 #
danmancunian
А членсоукрам остаётся только дрочить на жидорусса Абрамку, и времена при его правлении.
Источник: http://fapl.ru/posts/104512/?c=1#c7866905
10.12.2023 19:43 #
danmancunian
Я это за карму не считаю, по отношению к себе, пеgик ты несчастный. Потому что в отличии от вас, пиgapacoв, которые при любом удобном случае, задевают других болел, я так не делаю.
Источник: http://fapl.ru/posts/104512/?c=1#c7866905
(ответить)
членси нужно вигрывать кубок лиги, а лучше кубок англии
это дает трофей + путевку в еврокубок.
иначе это просто уже ни в какие ворота.
Это реально пи3дец, по факту улучшить состав, омолодить состав, реально взять игроков, сильнее чем предшественники, а быть ебучим середняком.
Типо вернер хаверц зиех маунт жорж это че сильнее стерлинг енцо палмер нкунку джексон....
(ответить)
Кризис может занянуться у пенсов на долгие годы.
(ответить)
Доиграются петушки с такой высокой обороной. У НЮ не черепахи на флангах
(ответить)
как же убого смотрятся татухи на шее. просто пздц некрасиво
(ответить)
Менди
Джеймс-Кристенсен(Аспирикуэта)-Рюдигер(Тьяго Силва)-Чилвелл( Алонсо)
Жоржиньо
Канте( Лофтус Чик)-Ковачич(Хаверц)
Вернер(Зиеш)- Маунт(Обои)
Лукаку
Вам не кажется, что как то вот этот состав смотрится не сильно слабее того, что есть сейчас?
Ну типо, если прибавить к этому составу ярд, то ты как то ожидаешь большего чем есть. Я даже до конца не понимаю, куда эти деньги делись.
Ладно Энцо и Кайседо. Но это 200 лямов. А где остальные 800?
(ответить)
подшконарсииии!
ахпха
(ответить)
Карма работает. Запомните, залупачёсы.
(ответить)
Ну вы поняли, при абраме за эмблему играл при второй самой высокой зп ведомости после мю кажись.
А щас то точно за деньги, когда зп сократились на 100 лямов годовых
(ответить)
Вот это опустили зашкварси, я понимаю
(ответить)
еще пару таких игр и игроки привыкнуть заглатывать (
(ответить)
тут притоплю за голевую ничейку
(ответить)
Боуэли жертвует уже вторым сезоном чтобы прошлые титулы не отобрали..
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Императоры нижней половины таблицы!
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а щас притопим за нюкасл
нахуй жидоклуб мерзких игроков.
касл вперед!
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