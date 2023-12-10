Фернандеш извинился за разгром от "Борнмута"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш извинился перед фанатами своего клуба за поражение 0:3 от "Борнмута".

Накануне "Юнайтед" потерпел свое 11-е поражение в 23 матчах этого сезона с учетом всех соревнований, показав игру, которая резко контрастирует с яркой победой 2:1 над "Челси" несколькими днями ранее.



Фернандеш не ищет оправданий, критикуя всю команду и себя лично. По слова Бруну, с таким невыразительным футболом "Юнайтед" не сможет претендовать на победы.



"Я хочу извиниться за нашу игру. Это было неприемлемо, начиная с меня. Я не говорю про кого-то другого".



"Но, думаю, каждый в раздевалке согласится, что такая игра не соответствует нашему уровню, и мы должны выступать гораздо лучше".



"Мы не оправдали ожиданий в плане качества игры, в плане стараний, и мы не были агрессивны, как в предыдущем матче против "Челси".



"Если ты не выполняешь свою работу, тебе не выиграть матч", — цитирует Фернандеша The Independent.