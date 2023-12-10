Фил Невилл: "МЮ в миллионах миль от борьбы за титул"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл считает, что в своем нынешнем состоянии "красные дьяволы" не имеют никаких шансов на титул Премьер-Лиги.

В субботу "Юнайтед" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Борнмута" и теперь находится в 10 очках от лидирующего в Премьер-Лиге "Ливерпуля".



Невилл не думает, что главному тренеру "Юнайтед" Эрику Тен Хагу грозит увольнение, однако Фил крайне скептичен насчет перспектив "красных дьяволов".



"Я не думаю, что его (Тен Хага) уволят. Думаю, мы весь сезон наблюдаем то, что увидели сегодня. Три фланговых передачи, три гола, уровень их игры никуда не годится".



"Их игра против "Ньюкасла" и игра против "Борнмута", наверное, ближе к тому, что мы наблюдаем весь сезон, нежели игра против "Челси" посреди недели, когда они были хороши. Тот матч, наверное, выделяется, потому что подобное случается нечасто".



"Я чувствую, что эти игроки должны начать брать ответственность на себя, должны начать играть лучше. Взгляните на голы сегодня — три гола с трех фланговых передач, и это просто неприемлемо".



"Думаю, "Юнайтед" не дано свыше сражаться за титул лиги. Взгляните на "Ньюкасл" и "Астон Виллу" — они превзошли "Юнайтед".



"Взгляните на "Тоттенхэм" — они превзошли "Юнайтед". Я даже не говорю про "Арсенал", "Манчестер Сити" и "Ливерпуль", которые в любом случае превосходили "Юнайтед" в последние 10 лет".



"Они в миллионах, миллионах миль от уровня, необходимого для борьбы за титул. В данный момент они ровно там, где заслуживают быть своим уровнем игры и мастерством", — сообщил Невилл NBC Sports.