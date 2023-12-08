Гвардиола: "Мне необходимо такое испытание"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что нуждался в испытании, перед которым оказался после четырех матчей Премьер-Лиги без побед.

"Сити" набрал только три очка из 12 последних доступных в Премьер-Лиге, в результате чего сейчас занимает лишь четвертую позицию в таблице.



Однако Гвардиола видит в этом хорошую возможность для команды и всего клуба взбодриться и избавиться от самоуспокоенности, связанной с последними успехами.



"Будучи тренером, порой я нуждаюсь в такого рода испытании. Думаю, то, что мы переживаем, хорошо для каждого в клубе. Думаю, нам необходимо пережить это".



"Долгое время мы наслаждались тем, насколько мы хороши. Мы были как кошка, которую гладят. И, возможно, нам стоит сказать, что это ужасно. Это все, конечно, красиво, но теперь мы не можем выиграть ни матча".



"Возможно, это испытание прежде всего необходимо мне самому, мне нужно доказать, что я хороший тренер, мне нужно взбодрить игроков и помочь им преодолеть эту ситуацию. Это хорошее испытание для игроков, им нужно признать что "Астон Вилла" была значительно лучше, чем все мы".



"Мы можем сказать: "Вау, "Астон Вилла" была лучше нас. Представьте, насколько хороши остальные". И весь клуб, вся организация, может сказать: "Так мы можем остаться без Лиги Чемпионов на следующий сезон. Нам нужно упорно трудиться".



"Думаю, нам это необходимо. Нам это необходимо после всего того, что случилось за последние годы".



"Ничего не изменится, клуб никуда не денется. Даже если мы проведем плохой сезон, в следующем сезоне мы вернемся".



"Тем не менее, сейчас только декабрь, мы еще даже не добрались до экватора, и впереди много матчей. Еще будет Лига Чемпионов. И Кубок Англии, где мы играем дома против "Хаддерсфилда". Впереди много красивых вещей, и мы должны предвкушать их. Все мы настроены позитивно".



"Клубу нужно это, мне нужно это. Несколько недель или месяц назад я сказал: "Клуб нуждается во встряске, и плохие результаты могут помочь тебе взбодриться", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.