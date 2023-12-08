Сон — о поражении от "Вест Хэма": "Это непозволительно"

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин подверг свою команду критике после поражения 1:2 от "Вест Хэма".

Поражение в дерби накануне вечером стало пятым подряд матчем Премьер-Лиги, в котором "Тоттенхэм" вел в счете, но в итоге не смог одержать победу. Прежде подобного еще не случалось.



Сон считает очередную осечку непозволительной и сетует на неспособность своей команды убивать интригу.



"Было непозволительно проиграть этот матч. Мы уже в пяти матчах подряд выходили вперед (и ни одного не выиграли). Против "Вест Хэма" всегда тяжело играть, но мы были податливы".



"В Премьер-Лиге ты не знаешь, чем все закончится. Нужно было убивать интригу. Это непозволительно".



"Игроки должны взять ответственность на себя — фанаты не заслуживают этого. Нужно играть энергичнее, особенно дома. Заслуживаем мы этого или нет, нужно двигаться дальше и реабилитироваться. Фанаты расстроены", — цитирует Сона Evening Standard.