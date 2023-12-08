Амрабат: "Тен Хаг — один из лучших тренеров в мире"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Софьян Амрабат назвал своего главного тренера Эрика Тен Хага "одним из лучших в мире".

"Юнайтед" очень нестабильно проводит этот сезон, чередуя победы с откровенно провальными матчами вроде недавнего выезда к "Ньюкаслу".



В прессе даже появились слухи, что Тен Хаг теряет контроль над раздевалкой, однако после вдохновляющей игры "Юнайтед" против "Челси" в среду вечером (2:1) Амрабат заверил, что Эрик сохраняет поддержку команды.



"Он великолепный тренер. Конечно, мне довелось поработать с ним несколько лет назад (в "Утрехте"), и уже в то время он был великолепным тренером".



"Но теперь он один из лучших в мире. Он стал опытнее. Он великолепно трудился везде, куда отправлялся. Он великолепный тренер, и все мы поддерживаем его", — сообщил Амрабат BeIN Sports.