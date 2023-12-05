Светская хроника за вторник

Светская хроника "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за Серу Гирасси. "Арсенал" готов продать Эдди Нкетиа. Микрочип поможет определять игру рукой на Евро-2024. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Football Insider)

"Арсенал" готов выслушать предложения насчет нападающего Эдди Нкетиа в январе. (Football Transfers)

"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в 18-летнем полузащитнике "Копенгагена" Руни Бардагжи. (Fabrizio Romano)

Несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", следят за вингером Дониэллом Маленом, который не чувствует себя счастливым в дортмундской "Боруссии" и задумывается об уходе в январе или в конце сезона. (Sky Sport Germany)

"Ньюкасл" надеется опередить "Ювентус" в борьбе за полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Rudi Galetti)

"Эвертон" заинтересован в защитнике "Лиона" Джейке О'Брайане. (Foot Mercato)

Нападающий Жан-Филипп Матета собирается уйти из "Кристал Пэлас" в январе, и одним из претендентов на 26-летнего француза является "Айнтрахт". (The Athletic)

"Бавария" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за 18-летнего защитника "Лилля" Лени Йоро. (TEAMtalk)

Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему "Баварии" Матису Телю. (Bild)

Другое

Опальный вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо "тренируется как зверь". (Daily Mirror)

Специальный микрочип в футбольном мяче поможет определять игру рукой в матчах Евро-2024 следующим летом. (The Times)

За один день сразу два тренера лишились работы в Чемпионшипе: "Суонси" уволил Майкла Даффа, а "Сандерленд" — Тони Мобрея. (The Guardian)

Легенда "Арсенала" Ян Райт показался в огромном пуховике за 2,000 фунтов. (The Sun)

У полузащитника "Тоттенхэма" Джеймса Мэддисона есть татуировка с волшебной палочкой Гарри Поттера. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 05.12.2023 13:00

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  1. suddenly 05.12.2023 13:41 # suddenly
    Легенда "Арсенала" Ян Райт показался в огромном пуховике за 2,000 фунтов. (The Sun)

    Новости которые мы заслужили.

    (ответить)

  2. burnley 05.12.2023 13:03 # burnley
    1. Чушпан
    2. Чушпан
    3. Пацан
    4. Чушпан
    5. Чушпан
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    9. Пацан

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