Светская хроника за вторник
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за Серу Гирасси. "Арсенал" готов продать Эдди Нкетиа. Микрочип поможет определять игру рукой на Евро-2024. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" сражаются за нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси. (Football Insider)
"Арсенал" готов выслушать предложения насчет нападающего Эдди Нкетиа в январе. (Football Transfers)
"Челси" находится среди клубов, заинтересованных в 18-летнем полузащитнике "Копенгагена" Руни Бардагжи. (Fabrizio Romano)
Несколько клубов Премьер-Лиги, включая "Ливерпуль", следят за вингером Дониэллом Маленом, который не чувствует себя счастливым в дортмундской "Боруссии" и задумывается об уходе в январе или в конце сезона. (Sky Sport Germany)
"Ньюкасл" надеется опередить "Ювентус" в борьбе за полузащитника "Сити" Калвина Филлипса. (Rudi Galetti)
"Эвертон" заинтересован в защитнике "Лиона" Джейке О'Брайане. (Foot Mercato)
Нападающий Жан-Филипп Матета собирается уйти из "Кристал Пэлас" в январе, и одним из претендентов на 26-летнего француза является "Айнтрахт". (The Athletic)
"Бавария" надеется опередить клубы Премьер-Лиги в борьбе за 18-летнего защитника "Лилля" Лени Йоро. (TEAMtalk)
Клубы Премьер-Лиги проявляют интерес к нападающему "Баварии" Матису Телю. (Bild)
Другое
Опальный вингер "Юнайтед" Джейдон Санчо "тренируется как зверь". (Daily Mirror)
Специальный микрочип в футбольном мяче поможет определять игру рукой в матчах Евро-2024 следующим летом. (The Times)
За один день сразу два тренера лишились работы в Чемпионшипе: "Суонси" уволил Майкла Даффа, а "Сандерленд" — Тони Мобрея. (The Guardian)
Легенда "Арсенала" Ян Райт показался в огромном пуховике за 2,000 фунтов. (The Sun)
У полузащитника "Тоттенхэма" Джеймса Мэддисона есть татуировка с волшебной палочкой Гарри Поттера. (The Sun)
05.12.2023 13:00
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Легенда "Арсенала" Ян Райт показался в огромном пуховике за 2,000 фунтов. (The Sun)
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