FA обвинила "Сити" в потере контроля над игроками

FA обвинила "Манчестер Сити" в потере контроля над своими игроками в концовке матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" (3:3), но отдельно наказывать нападающего "горожан" Эрлинга Холанда не будет.

Пропустив на последней минуте от Деяна Кулусевски, "Сити" имел возможность вырвать победу в компенсированное время, однако выход один на один Джека Грилиша был прерван свистком рефери Саймона Хупера.



Изначально Хупер позволил "Сити" продолжить игру после фола на Холанде, но когда последовала передача на Грилиша, то остановил игру, вызвав огромное негодование у "горожан".



Особенно возмущался Холанд, который после матча даже опубликовал в твиттере фразу "Wtf".



Однако FA решила не применять отдельных санкций к Холанду, выдвинув общие обвинения к "Сити" как клубу насчет неподобающего поведения своих игроков, сообщает BBC.



Теперь у чемпионов Премьер-Лиги есть время до четверга, 7 декабря, чтобы предоставить объяснения.