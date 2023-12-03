Макаллистер объяснил стычку Нуньеса и Гвардиолы

Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер рассказал, что на самом деле произошло между его партнером по команде Дарвином Нуньесом и главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

25 ноября "Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью 1:1, а после окончания этого матча Нуньес принялся выяснять отношения с Гвардиолой.



По словам Макаллистера, который был заменен вместе с Нуньесом на 85-й минуте, все дело в недопонимании. Дарвин слишком серьезно воспринял то, насчет чего Гвардиола пошутил.



"Как Юрген (Клопп) и сказал, они оба очень эмоциональные люди, Пеп и Дарвин, и там ничего не было. Пеп высказался, Дарвин ответил, но и только".



"Поэтому я и рассмеялся. Если бы я увидел что-нибудь серьезное, я бы не смеялся. Дарвина так быстро можно разозлить, и это смешнее всего".



"Да, Дарвин воспринял это серьезно, тогда как для Пепа это было больше шуткой. Не знаю, следует ли мне рассказывать вам, но я расскажу. Там возникла следующая ситуация".



"Я не знаю, был там угловой или навес, но Холанд пробил головой, и мяч прошел мимо, рядом со штангой. Пеп развернулся и начал говорить, как нам повезло или вроде того".



"Затем, почти на последних мгновениях матча, пошла подача к воротам, и Лучо Диас хотел пробить головой, но они спаслись. Тогда Дарвин сказал им (Гвардиоле): "Ах, теперь повезло вам".



"С того момента все пошло по п***е. Но это было очень спокойно. Ничего серьезного", — цитирует Макаллистера Daily Mail.