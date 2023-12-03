Макаллистер объяснил стычку Нуньеса и Гвардиолы

Хосеп Гвардиола и Дарвин Нуньес Полузащитник "Ливерпуля" Алексис Макаллистер рассказал, что на самом деле произошло между его партнером по команде Дарвином Нуньесом и главным тренером "Манчестер Сити" Хосепом Гвардиолой.

25 ноября "Сити" и "Ливерпуль" сыграли вничью 1:1, а после окончания этого матча Нуньес принялся выяснять отношения с Гвардиолой.

По словам Макаллистера, который был заменен вместе с Нуньесом на 85-й минуте, все дело в недопонимании. Дарвин слишком серьезно воспринял то, насчет чего Гвардиола пошутил.

"Как Юрген (Клопп) и сказал, они оба очень эмоциональные люди, Пеп и Дарвин, и там ничего не было. Пеп высказался, Дарвин ответил, но и только".

"Поэтому я и рассмеялся. Если бы я увидел что-нибудь серьезное, я бы не смеялся. Дарвина так быстро можно разозлить, и это смешнее всего".

"Да, Дарвин воспринял это серьезно, тогда как для Пепа это было больше шуткой. Не знаю, следует ли мне рассказывать вам, но я расскажу. Там возникла следующая ситуация".

"Я не знаю, был там угловой или навес, но Холанд пробил головой, и мяч прошел мимо, рядом со штангой. Пеп развернулся и начал говорить, как нам повезло или вроде того".

"Затем, почти на последних мгновениях матча, пошла подача к воротам, и Лучо Диас хотел пробить головой, но они спаслись. Тогда Дарвин сказал им (Гвардиоле): "Ах, теперь повезло вам".

"С того момента все пошло по п***е. Но это было очень спокойно. Ничего серьезного", — цитирует Макаллистера Daily Mail.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Макаллистер, Манчестер Сити, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.12.2023 11:00

Количество просмотров Просмотров: 1081

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. sausage 03.12.2023 11:56 # sausage
    Да надо было просто въебать Пепу и всё пошло бы по п***е, а так это было очень спокойно.

    (ответить)

  2. chelsea-69 03.12.2023 11:26 # chelsea-69
    "С того момента все пошло по лысой п***е. Но это было очень спокойно. Ничего серьезного", — цитирует Макаллистера Daily Mail.

    Источник: http://fapl.ru/posts/104361/

    (ответить)

  3. ray-black 03.12.2023 11:13 # ray-black
    Нуньес просто еще большой ребенок.

    (ответить)

  4. wilegend 03.12.2023 11:11 # wilegend
    чисто английский юмор

    (ответить)

  5. arsenal-win 03.12.2023 11:08 # arsenal-win
    У них тоже есть выражение "пошло по п***е"? )))

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: