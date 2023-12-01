"Юнайтед" и "Ювентус" следят за Де Дзерби
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" следят за главным тренером "Брайтона" Роберто Де Дзерби.
Завоеванием Кубка Лиги и путевки в Лигу Чемпионов в прошлом сезоне главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг создал себе большой кредит доверия, который пока не был исчерпан, несмотря на все пережитые в этой кампании разочарования.
По информации TEAMtalk, боссы "Юнайтед" и готовящийся стать совладельцем клуба сэр Джим Рэтклифф не собираются увольнять Тен Хага в обозримом будущем, но если "красные дьяволы" вылетят из Лиги Чемпионов и неудачно проведут остаток сезона, позиция Эрика будет пересмотрена.
Под неудачным итогом сезона подразумевается отсутствие трофеев и непопадание в Лигу Чемпионов. В таком случае Тен Хагу будет сложно сохранить работу.
Утверждается, что "Юнайтед" уже присматривается к Де Дзерби, который проявляет себя с лучшей стороны после назначения в "Брайтоне" в сентябре 2022. Роберто вывел "чаек" в Лигу Европы, накануне оформив досрочную путевку в плей-офф.
Как недавно сказал исполнительный директор "Брайтона" Пол Барбер, его клуб уже знает, кем заменить Де Дзерби. Таким человеком может 34-летний Франческо Фариоли из "Ниццы", которая как раз принадлежит Рэтклиффу.
Также интерес к Де Дзерби проявляет "Ювентус", который не вполне доволен своим нынешним наставником Массимилиано Аллегри.
01.12.2023 21:00
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Лучше тогда напишите, кто не следит за Де Дзерби. Ну во-первых, Ливерпуль. А дальше?
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